Publicado 07/11/2021 06:00

Acredito firmemente na Lei do Carma, esta lei universal de ajustes. Ela não está restrita à vida atual, mas regula toda a série de nossos nascimentos. Um efeito que percebemos hoje pode ter relação com alguma causa gerada no passado.



Compreender esse processo pode ser útil para entendermos certos acontecimentos aparentemente sem sentido ou que julgamos não merecer. Pode não ser fácil digerir certas coisas, mas o melhor a fazer seria não permitir uma determinada situação respingar em outra, produzindo um acúmulo adicional desnecessário. Em outras palavras, suponhamos que preciso caminhar um quilômetro

sob o sol. Posso fazer isso cantando ou reclamando. O percurso é o mesmo.



Que lição a vida quer nos ensinar agora? Tentemos observar os fatos com os quais estamos conectados no momento, o conforto ou desconforto que eles nos proporcionam, e como estamos reagindo às situações. Estamos com raiva? Abrigamos ressentimentos, ou aceitamos de bom grado as circunstâncias e seguimos em frente?



Às vezes podemos até nos sentir envergonhados pelo que sentimos ou passamos. Não é fácil, mas é possível tirar proveito do aprendizado que a vida está nos oferecendo. É disso que se trata. Aproveitemos a oportunidade. Será que estamos precisando reavaliar certos conceitos? Que tesouros pretendemos acumular? Os perecíveis ou os valores eternos?



Erros e acertos fazem parte do jogo. Entremos em campo confiantes, disputando a partida com fair play. Somos um time e numa verdadeira equipe todos se ajudam. O juiz apitou, o segundo tempo já começou. Bola pra gente! Avancemos. Vamos!

Fernando Mansur