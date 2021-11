Fernando Mansur - O DIA

Publicado 21/11/2021 06:00

Era uma vez uma pessoa que acumulava bens. Sempre achava que poderia precisar do dinheiro a qualquer momento. Com esse pensamento, deixava de aproveitar a vida de uma forma saudável e natural. Não viajava como podia, não passeava quando precisava, não se distraía quando as situações propícias se

apresentavam. Vivia praticamente reclusa, com seus afazeres cotidianos.

Embora aposentada, trabalhava muito, e continuava sem tempo para si mesma. E assim a vida foi passando. Costumava ler bons livros de filosofia e espiritualidade, cujos ensinamentos julgava praticar. Porém, se leitura bastasse, o mundo seria outro, e bem melhor, já que não faltam ensinamentos que visam corrigir nossos comportamentos e nos conduzir numa direção melhor, mais elevada, mais nobre.



Bem, a pessoa achava que estava fazendo progressos nessa área, já que não costumava fazer mal a ninguém e praticava ações altruístas de vez em quando. Entretanto, chegou um dia em que ela caiu num desses golpes dados por espertalhões via internet. Perdeu muito dinheiro. Aquele que ela não queria gastar.

Lógico que depois ficou furiosa, sentiu dores, raiva e muito mais. E ainda está se recuperando.



Que lição é possível tirar do episódio? É nisso que ela está meditando. O que fazer agora: continuar se penitenciando, se culpando, ou virar o jogo e ir para cima da vida novamente, cheia de esperança e, principalmente, enriquecida com esta lição. Depois de tanto trabalho, merece aproveitar melhor seu tempo, junto com quem ela ama. E se perdoar imediatamente. O que você acha?



Com humildade, podemos aprender e seguir em frente. Vamos!

