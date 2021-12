Fernando Mansur - O DIA

Publicado 19/12/2021 06:00

“Já para dentro, menino”. É assim que as mães costumavam dizer para o filho quando este fazia alguma travessura. É isto que deveríamos dizer para nós hoje: para dentro... para nossa casa interior. Já!



O clima lá fora exige de nós temperança, prudência, perseverança, esperança, e o equilíbrio de rimas naturais. Mais naturais deveriam ser os remédios e os alimentos ingeridos. Também não deveríamos esquecer as caminhadas ao sol, em um Jardim Botânico ou junto ao mar, se possível. E exercícios de auto reconhecimento algumas vezes ao dia.



Tudo isso está à nossa disposição. É necessário desenvolver a intuição, não só os músculos, o momento exige. As perguntas costumam ser as mesmas, mas a compreensão das respostas pode ser diferente, de acordo com a capacidade de cada um para ler e entender os sinais dos tempos.



Não perder tempo com dúvidas, ressentimentos ou receios. Tentar fazer o que é mais certo. Há uma consciência mais ampla desabrochando em meio à nova desordem mundial. Buscar a sintonia com grupos afins, aprontar-se para a mudança. Encontros ou reencontros à vista para a retomada de algum trabalho. A luz acesa do coração é a senha para as aproximações.



Rostos e mais rostos passam em um caleidoscópio de opções. Com quem teremos afinidade nestes grupos em movimento? Os grupos podem ser pequenos, mas que a união seja grande para a compreensão e expansão do ideal. A linguagem pode estar meio cifrada. Mas algo dela podemos desvendar. Vamos!

Fernando Mansur