Átila Nunes Reprodução

Por Átila Nunes*

Publicado 03/04/2021 06:00

Bem, acho que não existem dúvidas de que o popular “mau olhado” é a emissão de uma energia negativa, uma vibração mental ruim que consegue furar nosso bloqueio espiritual por pessoas dominadas pela inveja, pela competitividade, pelo rancor, pelo ódio, pelo ciúme e por aí vai.



Da mesma forma como existem sentimentos nobres, existem os ruins, às vezes, perversos, que nos atingem, desestabilizando nossas vidas. Quanto menos sintonizados estivermos com vibrações positivas, mais estaremos vulneráveis às vibrações negativas. Muitos de nós já sentimos isso: uma descarga perturbadora, inexplicável, que surge repentinamente, do nada. Pode ser ao chegar num lugar ou ser apresentando a alguém. A reação é quase imediata, quando a energia é negativa.



Não conheço nenhuma energia mais poderosa do que o pensamento. Pensamentos têm densidade, cor e comprimento de onda. Todos nós transmitimos pensamentos. E os recebemos. Centenas de vezes por dia. Esses pensamentos têm a capacidade de ajudar ou prejudicar. E toda essa energia – quando negativa – é chamada popularmente de “mau olhado”. E por incrível que pareça, consegue atingir não apenas seres humanos, mas como também plantas e animais. E incrivelmente, alguns animais domésticos, como os cães, têm uma incrível capacidade de funcionarem como para-raios dessas energias.



O amor, contudo, é a mais poderosa energia capaz de criar uma blindagem. O amor transmite uma reação positiva que volta para o que ama. Por outro lado, o mal também transmite as energias ruins que podem ser devolvidas ao emissor. Você já deve ter ouvido falar de casos de súbita morte de plantas, de animais domésticos que adoecem sem explicação. No fundo, não é um “olhado” (mau), e sim, pensamentos ruins de dos egoístas, dos invejosos, dos ressentidos.



A maioria de nós não percebe que nossa atitude mental positiva, repleta de amor, tem um extraordinário poder curativo. Curiosamente, como os bebês recebem muito carinho e amor das mães, é praticamente impossível serem atingidos por essas energias negativas. Os sentimentos maternos são imbatíveis contra o “mau olhado”, porque funcionam como uma barreira protetora para os bebês. Finalizando, a melhor forma de se defender do chamado “mau olhado” é praticar ações voltadas para o amor ao próximo. Pensamentos saudáveis ajudam muito.







Além da dúvida

