Publicado 11/09/2021 06:00

É inegável a influência do estudo da numerologia, um instrumento de análise dos números e do tamanho de sua influência em nossas vidas. Isso porque os números fazem parte do nosso cotidiano: quando contamos o dinheiro, quando conferimos uma conta, quando passamos um cartão de crédito ou Pix, na nossa data de nascimento, na seu Identidade ou CPF, no CEP da sua rua, no número na rua de sua casa, no número do seu telefone, nas letras do seu nome e por aí vai.



A maior parte das coisas é representada por números. A numerologia é categórica em afirmar que cada um deles tem uma vibração diferente que traz influências à nossa personalidade, relações pessoais e dons profissionais. Assim como a numerologia nos permite analisar alguns pontos da sua vida, o estudo das horas duplicadas que alguns veem o tempo todo, também pode ajudar a superar alguns obstáculos que enfrentamos.



Uma amiga jornalista chamou minha atenção para algo que também acontece comigo: acordar exatamente no mesmo horário por dias seguidos. Há inúmeras versões para explicar isso, mas a mais popular é de que existe alguém – um espírito, talvez - pensando na gente. Outras insinuam que é a chance de se fazer um pedido ao Universo.



Esse conceito de Sincronicidade foi abordada na Psicologia Analítica de Carl Jung: é a ocorrência simultânea de dois eventos sem qualquer vínculo, mas que acabam se associando. Essas sincronicidades são um desafio à ideia de coincidência. É óbvio que quando passamos a acordar exatamente na mesma hora por vários dias, por exemplo, isso desperta nossa curiosidade.



A pergunta é: coincidências de datas e combinações numéricas chegam a influenciar nossas vidas? Bem, acho que ninguém discute a importância dos números na vida planetária. Números estão presentes em cálculos sofisticados ou nas escolas do Ensino Fundamental. Números são fundamentais para a Economia mundial e influenciam o comportamento humano, estando presentes também nos ponteiros do relógio.



Vamos lá. Não é porque não se compreende uma coisa, que isso significa que é um motivo para que ela não exista. O que hoje é utopia, poderá ser verdade amanhã. Essa é a razão porque a correlação entre os fatos revela coisas que não suspeitamos. É o caso dos números. É inegável que muitos fenômenos físicos são baseados em números. A concordância de datas, contudo, não é uma fantasia, pelo contrário. A concordância das datas é uma revelação que traz a chave das coisas que nos parecem estranhas. É a Lei da Concordância.



A experiência demonstra que na natureza muitas coisas estão subordinadas a leis numéricas, dependentes de cálculos. Honestamente, tem como negar a precisão matemática que move o Universo? Tem como negar a presença marcante de cálculos em todas as áreas do conhecimento humano e da própria vida? Um dia tem 24 horas há milênios. Idem para minutos e segundos. Para anos e meses. São números que se repetem exatamente igualmente por milênios!



Sabemos que todo ato praticado livremente gera consequências inevitáveis, diretamente proporcional à natureza da ação praticada. O fato é que em todas – todas! – as conquistas da humanidade, em qualquer área, estão presentes os números, os cálculos. Vejamos os conflitos individuais, coletivos ou internacionais. Todos são motivados por cálculos, cálculos estes baseados em números.



Um conflito tem como base números. Uma simples briga de família começa numa disputa de patrimônio, medido em valores numéricos. Uma guerra entre países é baseada na disputa de territórios medidos em quilômetros quadrados que valem bilhões. Todos gozamos da liberdade individual e coletiva de agir em prejuízo ou benefício do próximo. Aqui entra a questão moral. Ela deve prevalecer sobre a frieza dos números? Afinal, quem os manipula somos nós mesmos, baseados na Lei do Livre Arbítrio.



É forte a versão de que as horas do relógio são a forma em que seres espirituais se comunicam com o mundo espiritual, mais precisamente os chamados anjos da guarda. Estes anjos – espíritos do bem – sempre estão presentes nos momentos em que mais precisamos de orientação e conselhos. Se você costuma ver sempre o mesmo horário todos os dias, isso pode significar que seu anjo está tentando se revelar a você, tentando passar um aviso sobre algo bom ou ruim.



Existe uma outra versão para horários duplicados. Isso pode significar que alguém lhe quer muito bem. Uma forma de entender isso é identificar as sensações ao se deparar com a hora duplicada no relógio. Crê-se que pode ser alguém que faleceu ou um espírito que lhe deseja guiar. Ao contrário da mente consciente, somos incapazes de controlar o subconsciente, que não possui livre arbítrio e funciona quase que como um computador. A ação ocorre automaticamente, porque seu subconsciente tem algo que deseja lhe dizer.



Não acredito em coincidências. Para tudo existe uma explicação física ou espiritual. O maior desafio é ainda não termos desbravado esse mundo fantástico, gigantesco, que é o mundo espiritual, cujo estudo está ainda restrito aos centros espíritas e às religiões afro-brasileiras. Os números fazem parte desse desbravamento imperioso. E quando descobrirmos seu poder, a humanidade será a grande vitoriosa.



