Publicado 29/10/2022 06:00

A defumação é um recurso benéfico do vegetal que eleva a vibração psíquica das pessoas, purificando o ambiente fluídico. A defumação torna o ambiente agradável e estabelece o contato espiritual com o mundo oculto. Durante a queima de ervas, estas podem afastar os maus fluidos do ambiente onde atuam.



O perfume das plantas age nas nossas emoções e na mente de todos nós, pois o seu odor associa ideias e reminiscências místicas, conforme acontecia nos templos iniciáticos do Egito, da Grécia e Índia, ressalta Edvaldo Kulshesky. A defumação composta de incenso, sândalo e mirra - tradicionais ervas estimulantes para o espírito -, produz uma condição receptiva simultânea nos planos físico, astral e etéreo, um verdadeiro bálsamo espiritual.



Mas, afinal, as defumações afastam espíritos? Há certos tipos de ervas cuja reação espiritual é tão agressiva e incômoda, que torna o ambiente indesejável para certos espíritos. Agem como nós, encarnados, afastando-se de lugares com odor forte, como o enxofre, por exemplo.



Um costume muito antigo e raro hoje em dia, é queimar pólvora, em razão das restritivas regras de aquisição do produto. A crença é que os espíritos obsessores fogem do ambiente onde atuam, porque a pólvora agiria de modo vigoroso no campo etéreo do mundo oculto, afastando os maus espíritos. É o caso do salitre (sal grosso), usado para dissolver a aura enferma das pessoas e objetos. Depois de misturado ao enxofre e carvão, ao ‘explodir’, desagregam-se as impurezas existentes no ar e os microrganismos psíquicos atraídos por obsessores.



Semana passada, falei sobre as rezadeiras e pretos-velhos que preferem usar o galho de arruda molhados na água fluida (conhecida como água benta), para benzer de quebranto ou acalmar os fluidos danosos. À medida que os galhos de arruda murcham, vão sendo substituídos por outros novos. Além da arruda, a guiné-pipi realiza no plano do psiquismo vegetal a mesma operação que é própria das plantas no campo físico, absorvendo anidrido carbônico e exalando oxigênio puro. Se por um lado, a arruda funciona como um barômetro vegetal, a guiné-pipi é o transformador vegetal, pois absorve os fluidos ruins do meio ambiente e espalha os bons fluidos, pontua Kulshesky.



Uma das comprovações mais autênticas da influência psíquica dos vegetais no homem é o conhecido fenômeno da alergia provocado pela árvore pau de bugre, conhecida como aroeira-brava do sul do Brasil. Trata-se de uma irradiação magnética ruim e contagiosa, emanada da aura dessa árvore que, ao chocar-se com o perispírito de determinadas pessoas mais sensíveis, causa infecção alérgica. É bom frisar que de nada adianta ter arruda e guiné-pipi plantadas no terreno ou no interior de sua casa, se seus moradores continuam alimentando o ódio e as brigas no ambiente doméstico.



Existem outras plantas que atingem violentamente nossos perispíritos. Se o pau de bugre causa distúrbios alérgicos e alteram nosso olfato, outras, como o cactus peyote, produz inúmeras consequências psíquicas, desde a alucinação pela queda vibratória no baixo astral, até a visão dupla de objetos e pessoas. Os povos indígenas que fazem uso do cactus peyote têm neste, uma verdadeira fonte milagrosa de cura de males físicos e mentais, sejam esses causados por agentes materiais, seja por causas espirituais. O uso do cactus peyote remonta a oito mil anos, segundo o vestígio arqueológico mais antigo já encontrado.



Vamos falar sobre o fumo que, fisicamente, é uma erva originária da América, portadora do alcaloide "nicotina tabacum", que excita os nervos, provoca contrações dos intestinos e vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial. Os pretos-velhos e pais-de-santo utilizam o fumo sem tragá-lo para que seus organismos não sejam prejudicados.

O fumo, ou tabaco, condensa forte carga etérea que, ao ser libertada na queima ou defumação pelos pretos-velhos e caboclos nos terreiros de Umbanda, liberta energias que atuam positivamente no mundo oculto. Os pretos-velhos e pais-de-santo, tarimbados na magia africana concentram o campo de forças do tabaco incinerado, e através do sopro praticam uma espécie de ionização rudimentar, porém muito proveitosa.



Quando os pretos-velhos utilizam o fumo na sua terapêutica fluídica, eles dinamizam a sua energia oculta. Certas substâncias, ao serem queimadas, produzem emanações espirituais, destruindo fluidos negativos. Com isto, desfazem as influências negativas ou obsessivas.



Existem outras substâncias consideradas auxiliares da ‘limpeza’ do ambiente: cânfora (utilizado nos rituais indianos) e o enxofre (utilizado na Grécia após as pessoas terem contato com o espírito dos mortos). Essas substâncias criam emanações fluídicas que afastam do perispírito os espíritos de baixa vibração, afastando-os do ambiente. E os conhecidos passes e preces também higienizam fluidicamente as pessoas e os ambientes.





Átila Nunes