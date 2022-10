Publicado 01/10/2022 06:00

Os espíritos dizem que o futuro só nos é revelado em casos raros e excepcionais. Será mesmo, contudo, que a lembrança de vidas passadas e o conhecimento do futuro são tão importantes para nossa passagem aqui pela Terra?



O problema de se conhecer o futuro é sermos tomados pela negligência no presente. Ou não seria? Pensemos bem: se você soubesse que numa determinada data você iria desencarnar ou ganhar na loteria, prá quê trabalhar, prá quê se importar com o cotidiano? E se o futuro que nos estivesse reservado fosse ruim? Imaginem o nosso desespero em tentar mudá-lo.



Não podemos esquecer de que uma das provas pela qual o espírito passa é a do livre arbítrio, lembra o Edvaldo Kulshesky. Por isso, é que tanto o nosso passado espiritual quanto o conhecimento sobre o nosso futuro só são revelados em casos excepcionais, desde que o conhecimento prévio facilite a execução de alguma coisa.



Assim como os acontecimentos do presente têm sua causa na nossa vida passada, os acontecimentos do futuro têm como base as nossas ações presentes. É importante lembrar, como salienta Kulshesky, que depois de reencarnados, os espíritos conservam o livre-arbítrio. Eles podem desviar-se dos rumos traçados no mundo espiritual, até mesmo abandonando os planos de trabalhar pelo próprio aperfeiçoamento, desviando-se para o caminho do mal.



Deus não intervém, pontua Kulshesky. Deixa que suas leis se cumpram no momento oportuno. O lado mau é momentâneo. Se não houver que ser redimido hoje, será redimido amanhã. Quem sofre, está redimindo o passado. Quanto mais evoluirmos, maior o nosso livre-arbítrio.



As nações, assim como os indivíduos, têm liberdade de ação. Para o futuro, só colheremos os frutos das sementes que semearmos hoje. Serão bons frutos quando semearmos bons frutos, serão maus frutos quando forem más, as sementes.



As revelações podem ser através de premonição e profecias. Mas como e por que acontecem? O termo ‘premonição’ é definido como o conhecimento antecipado do que pode ou irá acontecer. É um pensamento (ou sonho) que parece anunciar nosso futuro. Já o termo ‘pressentimento’ é definido como uma sensação antecipada do que pode ou irá acontecer, é um pensamento (ou sonho) que parece anunciar nosso futuro.



Normalmente, as premonições ou pressentimentos ocorrem durante o estado de sono. Sabemos que o tempo do sono é aquele em que o espírito, desprendendo-se dos laços materiais, entra momentaneamente no mundo espiritual, onde se encontra com conhecidos, amigos e familiares.



Esse instante é escolhido pelos espíritos amigos protetores para alertarem sobre situações que estão previstas a ocorrerem. Quando acordamos, trazemos o pressentimento que alguma vai ocorrer ou a premonição do fato que irá ocorrer, lembra Kulshesky.

O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que nos dedica afeição, decorrente da escolha que se tenha feito.

Antes de reencarnar, o espírito tem conhecimento das várias fases da sua nova existência, isto é, dos principais gêneros de provas a que vai se entregar. É um aviso do espírito protetor, sim!



O pressentimento e a premonição não existem no mesmo grau em todas as criaturas, embora sejam disposições comuns a qualquer ser humano. No Evangelho podemos ver as premonições. José, por exemplo, relata Mateus, foi avisado por um anjo durante um sonho, para fugir de Herodes para o Egito com o Menino Jesus. Os avisos por meio de sonhos são comuns nos livros sagrados de todas as religiões.



A explicação de como ocorrem os pressentimentos ou premonições que são lembrados nitidamente pelas pessoas ao acordar é simples. Quando agimos no mundo espiritual, durante o sono tudo o que fazemos é gravado no cérebro perispiritual. Quando acordamos, não conseguimos lembrar o que fizemos durante o sono devido as limitações do cérebro físico.



Vejamos agora alguns exemplos de premonições e de pressentimentos: o pai do piloto do Fokker 100 da TAM que caiu em São Paulo, matando mais de 100 pessoas, contou para os repórteres que sonhara na véspera com o pavoroso desastre, ficando muito impressionado e comentando a visão com familiares e amigos. Também a esposa de um passageiro declarou que sua filha pequena despertara e lhe dissera que o pai não voltaria mais, pois o avião em que viajava caíra.



Por que existem essas percepções do futuro? Porque são um aviso, são uma advertência do que poderá acontecer. E até pode ser uma viso de que as coisas ficarão muito piores se não houver uma mudança de rumo. Tudo o que já passamos e o que projetamos para o futuro está gravado na nossa mente espiritual.

Tanya Nunes