Publicado 05/11/2022 06:00

As várias formas dos médiuns atuarem sobre um enfermo são o passe, a prece, a irradiação e a água fluidificada. Essas ações compõem a fluidoterapia, comum nos terreiros de Umbanda e centros espíritas que seguem a Doutrina Espírita. Fluidoterapia é terapia energética.



O passe é uma transfusão de energias espirituais e vitais, isto é, a passagem de energias de um para outro indivíduo. O passe é um procedimento fluídico-magnético, que tem como principal objetivo o reequilíbrio do corpo físico e espiritual. Todos nós temos desequilíbrios orgânicos e psicológicos que podem dar origem a enfermidades, lembra Edvaldo Kulshesky.



Daí, a importância da terapia energética dos passes como tratamento, mas como também profilaxia das enfermidades. A transfusão se dá através da imposição das mãos, sem a necessidade de tocar no corpo. A força energética se projeta de uma para outra aura, estabelecendo uma verdadeira ponte de ligação, com as mãos direcionando o fluxo.



O fluxo energético se mantém e se projeta pela vontade do médium que dá os passes e também pelas entidades espirituais. Os espíritos superiores ensinam que as mãos do médium servem como instrumento para o direcionamento dos fluidos espirituais trazidos pelas entidades.



A atividade de passes é um serviço que reúne os fluidos vitais dos médiuns mais os fluidos espirituais, beneficiando as pessoas material, emocional e espiritualmente. A primeira condição para um médium dar passes é ele trabalhar sua limpeza interna, tanto sob o ponto de vista ético, quanto moral, pontua Kulshesky. Assim, não alterará os bons fluidos que está encarregado de transmitir.



O fluido humano traz impurezas físicas e espirituais, ao contrário do dos bons espíritos, muito mais puros. Por esta razão, tem propriedades mais ativas que acarretam uma cura mais imediata. Só que, ao passar pelo médium (um espírito encarnado), o fluido energético pode sofrer alterações. Esta é maior razão porque todo médium que dá passes deve trabalhar para seu melhoramento moral.



Para ser um bom médium passista (o que dá passes), é fundamental que ele doe uma parte dos fluidos que vão fortalecer o lado material e espiritual do necessitado. Esses fluidos precisam estar limpos de vibrações ruins, diz Kulshesky. O médium não precisa ser um santo, mas necessita melhorar intimamente e investir no aprendizado intelectual.



Existem fatores físicos negativos que prejudicam os resultados do passe, como o desequilíbrio nervoso e até mesmo alimentos inadequados. Já os fatores negativos espirituais e morais são mágoas, paixões insanas, egoísmo, orgulho, vaidade etc. Todos nós podemos ministrar passes, mas é necessário um mínimo de preparo moral a fim de que a ajuda seja a mais eficaz possível.



Existem vários tipos de passes. O passe magnético é um tipo de passe em que a pessoa doa apenas seus fluidos vitais, utilizando a força magnética trazendo vitalidade para o paciente. Já o passe espiritual é quando os espíritos aplicam fluidos espirituais diretamente no perispírito do paciente.



No passe espiritual, o paciente não recebe fluidos vitais do médium, mas sim, outros medicamentosos mais puros, trazidos pelos espíritos. E por último, temos o passe misto, uma modalidade de passe onde se misturam os fluidos vitais do médium com os fluidos medicamentosos da espiritualidade. Este é o tipo de passe comumente aplicado nos terreiros e centros espíritas.



Resumindo: no passe magnético, o paciente apenas recebe fluidos vitais do médium; no passe espiritual, o paciente apenas recebe fluidos medicamentosos; e no passe misto, o paciente recebe fluidos vitais mais fluidos medicamentosos.



Ah, sim, tem que haver disposição psíquica de quem recebe o passe. A disposição psíquica de quem recebe o passe é que garantirá maior ou menor assimilação das energias. Quando a pessoa que vai receber o passe, está no clima de meditação e de prece, se permite um afrouxamento dos laços vitais que lhe unem o espírito ao corpo.



Semana que vem, continuamos sobre o assunto e também vamos abordar os chacras.

