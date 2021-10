ABNER24OUT - ARTE KIKO

ABNER24OUTARTE KIKO

Publicado 24/10/2021 06:00

Tem muita gente por aí sofrendo por causa do passado. Grandes erros, tragédias e frustrações são capazes de parar uma pessoa no tempo sem que ela perceba. Pessoas muito talentosas estagnaram e nunca mais foram as mesmas depois de viverem uma experiência difícil. Algumas estão até hoje se perguntando por que um Deus tão bom permite que coisas ruins aconteçam.



Deus tem o poder de impedir qualquer coisa, isso é verdade, mas pode ser que o propósito daquela dor seja maior que a sua momentânea infelicidade. As decisões de Deus nem sempre irão parecer justas para nós. Mas uma coisa é garantida, todas as situações que acontecem durante a vida são para o nosso bem e servem para nos ensinar. Sofrer faz parte das lições da nossa mortalidade.



Pessoas entram e saem de nossa vida. E ainda que sejamos surpreendidos, nada pega Deus de surpresa. Então, encare cada situação como aprendizado e olhe para a frente. Não se permita viver atormentado pelo que você não pode mais mudar, vire a página e escreva diferente e com muito mais maturidade a história da sua vida.



Deus ainda tem um futuro para você, caso contrário você não estaria lendo este artigo. E se eu não tivesse agido daquela forma? E se eu tivesse passado naquela prova? E se eu tivesse falado antes? E se ele não tivesse ido embora?



Viver com sabedoria é aceitar o que aconteceu e parar de usar as frases que começam com “E se...”. Tudo transcorreu como tinha que ser. Não era para ser de outro jeito e não há nada que se possa fazer para mudar o que houve. Então deixe o passado para trás e siga em frente.



Não sabe por onde começar? Comece acreditando que todas as experiências que você viveu contribuíram para o seu próprio bem. “Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito” (Romanos 8.28).



Depois, acredite que Deus ainda reservou muita coisa boa para você viver. “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro’” (Jeremias 29.11).



Não deixe o passado prejudicar o seu presente. Ocupe sua mente com coisas novas: comece um curso, leia um novo livro, faça planos. Pessoas especiais ainda estão ao seu lado, permita que essa nova pessoa dentro de você saia do casulo da dor e voe ainda mais alto. Não podemos impedir que existam adversidades, mas podemos decidir como reagir a elas. Pense nisso!

Bispo Abner Ferreira