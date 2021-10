Arte coluna bispo 31 outubro - ARTE

Publicado 31/10/2021 06:00

Um dia tem 24 horas. Uma semana tem 168 horas. Um ano possui 8.760 horas. O tempo é nosso companheiro inseparável. Ele está presente na hora de levantar, de trabalhar, de almoçar, de reunião, de consulta médica, de buscar as crianças na escola, de festa. Alguns dias parecem que foram acelerados, e, na maioria das vezes, a sensação é de que as 24 horas nunca são suficientes.



Antes do relógio, o tempo era marcado pelos astrônomos por meio do movimento de rotação, que equivale a um dia, pelas fases da Lua, com as definições de semana, e pelo movimento de translação, que equivale a um ano. Os babilônios foram os primeiros a marcarem o tempo com a construção do relógio de sol. Eles dividiram o dia em 12 partes e depois em 24, que são as horas, que utilizamos até os dias atuais.



Associada ao tempo temos a ideia de passado, presente e futuro. Nos filmes de ficção científica existem aquelas máquinas do tempo capazes de transportar pessoas que desejam mudar o passado ou serem transportadas para o futuro. As tramas são bem interessantes na ficção, mas na vida real não é possível voltar ao passado para corrigir erros. Por isso é tão importante procurar viver de forma sábia.

Os idosos, mais experientes nesse quesito, concordam que a vida passa depressa e que tem muita coisa pela qual não vale o seu sacrifício. Quanto tempo nós temos? No Brasil, a expectativa de vida dos homens é de 73 anos, e da mulher, 80.



Conhecendo ou não a sua versão idosa, o tempo de vida de que ainda dispomos é conhecido somente por Deus. Ninguém sabe quando vai morrer e o único tempo que nós temos é o de agora. Muita gente não presta atenção, mas o salário do trabalhador é calculado em cima da quantidade de horas trabalhadas. Você sabe quanto custa a sua hora de trabalho?



Melhor, quantas horas você trabalha por dia? Quantas horas de repouso você tem por dia? O que você faz com esse tempo? O tempo é a moeda mais valiosa do mundo e, infelizmente, é também a mais desperdiçada. Nenhum valor é capaz de comprar o tempo de uma pessoa, então comece hoje mesmo a distinguir o importante do essencial no seu dia a dia.



Se você conseguir entender as palavras de Salmos 39.4-6, você entendeu tudo: “Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo; a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela”.



O salmista diz: “Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio”. Salmos 90:12 Aproveite seu precioso tempo de existência. Deus te abençoe!

Bispo Abner Ferreira