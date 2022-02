Publicado 20/02/2022 00:00

Logo, se existe algum esforço seu nesse sentido, pode esquecer. A única coisa que vai acontecer é que serão decorridos momentos de frustração. Então para que tentar?



Existe uma máxima popular que diz “Se nem Jesus conseguiu agradar a todos, imagina eu?”.



Agradar todo mundo é impossível porque cada pessoa tem as suas próprias verdades, seus próprios valores e enxergam o mundo de formas diferentes. Uns valorizam o que os outros desvalorizam. E isso é obviamente natural já que somos diferentes uns dos outros.



Gostamos de comidas, fragrâncias, cores, lugares diferentes. A opinião sobre moda, política, esporte, cultura, entre outros assuntos, divergem o tempo todo. Você precisa se acostumar com a ideia de que o seu corte de cabelo pode não agradar alguém. E está tudo bem com isso. O que você não pode, de jeito nenhum, é mudar a sua essência para ser aceito.



É claro que desejamos que todo mundo goste de nós, aprove nossas atitudes, entenda o nosso jeito de ser. Mas isso não vai acontecer sempre.



O que você faz quando alguém discorda do seu pensamento, por exemplo?



Debate naturalmente ouvindo o ponto de vista do outro, ou faz força para que a sua ideia seja aprovada a todo custo?



Quando não somos aceitos, seja em coisas simples ou nas mais complexas, por uma pessoa ou por 1 milhão, sua atitude deve ser de reflexão, mas que diga mais respeito à sua evolução do que com o que os outros aprovariam.



Exemplo: Sua melhor sobremesa pode não agradar a visita. Não necessariamente porque ela esteja ruim, mas porque a pessoa não é fã de doce.



Em muitos momentos, a questão não terá a ver com a sua habilidade, mas com o gosto pessoal do outro.



Porque você vai se martirizar?



Tem gente que não vai gostar de você, sabe por quê? Por nada. Ela diz: “Não vou com a cara dele (a)!”. Se você perguntar o motivo, ela responde: “Não sei, não gosto”.



Em vez de querer agradar todo mundo, faça um exercício diferente, o de agradar a Deus e a si mesmo.



Se expresse e aja de acordo com a sua verdade interior.



Quanto maior for a sua autenticidade, mais você vai atrair pessoas que valorizam aquilo que você é de verdade. Deixe de lado as máscaras que precisa criar para agradar a todos.



Fique apenas com a sua essência, e quem não gostar dela não merece a sua companhia.



Realmente Jesus Cristo não agradou a todos. E continua a não agradar. Mas isso não diminui quem Ele é.

Seu amor, Seu perdão, Sua misericórdia, Sua graça continuam atraindo milhares e milhares de pessoas todos os dias.



“O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia”. (Salmos 147:11).



Você também não precisa mudar quem é para receber a aceitação das pessoas. Deus fez você único e especial.



Pense nisso! Deus abençoe a tua semana.