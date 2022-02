Arte coluna Bispo 06 fevereiro - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Bispo 06 fevereiroArte Paulo Márcio

Publicado 06/02/2022 01:00

Quando a gente fala que alguém “vestiu a camisa”, todo mundo entende. Significa que a pessoa se dedicou a alguma coisa, defendeu uma causa, se esforçou. É o que acontece com as torcidas dos times de futebol. Os participantes vestem a camisa, compram o ingresso e passam o jogo todo torcendo para o seu time vencer aquela partida.



Quando o time ganha, a sensação de vitória é maravilhosa. E, quando o time perde, parece que a própria pessoa também saiu perdedora. Isso acontece porque o torcedor se envolve com o time. Por que será que as pessoas não conseguem agir assim nos relacionamentos? Por que a maioria nem sequer senta na arquibancada da vida dos outros?



Vivemos em um mundo que incentiva o individualismo, o ego, e, mesmo sem perceber, focamos nos nossos objetivos e nem nos damos conta de que podemos torcer pelos outros. A busca incessante pelos próprios interesses anda tirando a sensibilidade das pessoas em se alegrar com as conquistas daqueles que nos rodeiam. E pior, algumas pessoas até se entristecem quando alguém é abençoado.



Assumir a rivalidade não é saudável. Rompa com essas barreiras e elogie os outros. Curta as fotos deles, comente, parabenize suas conquistas. Comece a perceber o que você gosta nos outros e diga a eles. O que vai, volta. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas para quem você está torcendo começarão também a torcer por você.



A Bíblia ensina a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram (Romanos 12.15). A compaixão nos impede de ser indiferentes, mesmo quando se trata de pessoas com quem não temos uma ligação. A fé cristã é baseada na partilha porque somos um só corpo. “De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele; e, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele”, 1 Coríntios 12.26.



O Evangelho de Jesus Cristo é uma convocação à partilha e a comunhão. Somos convidados a amar uns aos outros (João 15.12); suportar uns aos outros (Efésios 4.2); orar uns pelos outros (Tiago 5.16); sujeitar uns aos outros (Efésios 5.21); consolar uns aos outros (1 Tessalonicenses 4.18); perdoar uns aos outros (Efésios 4.32) e por aí vai.



Tem uma hora em que a gente precisa olhar para fora e, quanto antes essa ficha cair, melhor. Entender que o mundo não gira em torno do seu umbigo é libertador. Apreciar as pessoas ao seu redor conduz a lugares bons, produtivos, gratificantes e pacíficos. Então torça pelo sucesso dos outros. Seja grato abertamente pelas bênçãos que eles receberam e jamais nutra sentimentos de inveja.



Deus te abençoe! Deus abençoe a tua semana.

* Bispo Abner Ferreira