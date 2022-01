bispo2jan - ARTE KIKO

Publicado 02/01/2022 01:00

Nossa vida é boa ou ruim, escrava ou livre, isso de acordo com o que causamos em nossos pensamentos, pois desses pensamentos brotam todos os nossos atos, e dessas ações decorrem resultados justos.



Cada vida é uma rede perfeitamente tecida de causas e efeitos, de esforços ou falta de esforços e de resultados.



Os bons resultados só podem ser alcançados com bons esforços e boas causas.



Quem escolheria colher o trigo no campo onde foi semeado ervas daninhas? Quem choraria e reclamaria pelo que não fez?



No entanto é justamente o que as pessoas fazem no campo espiritual e nas boas obras: Fazem o mal e esperam obter o bem.



Quando observamos pessoas bem sucedidas na vida, a maioria pensa logo em sorte.



Parece que aquela pessoa já nasceu sortuda no famoso “berço de ouro”, mas a verdade é que todas as possibilidades que a vida nos apresenta é simplesmente o resultado daquilo que decidimos plantar.



Mesmo tendo recebido dos pais uma educação de excelência e uma grande herança em dinheiro, pessoas chegam à falência.



Não tem para onde fugir: o que você colhe é exatamente o que plantou. É uma lei da natureza que nunca muda. Se plantar feijões, não espere colher outra coisa.



Quando a colheita amarga vem, as pessoas entram em desespero e lamentam a dureza e a injustiça do que lhes coube.



Entretanto veja o que a Bíblia diz: “Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido”, Gálatas 6.7-9.



Aqueles que conduzem a vida com a mente voltada para fazer o bem alcançarão um estado de discernimento e equilíbrio que os tornará permanentemente felizes e sempre alegres.



Todos os seus esforços serão empregados ao seu tempo. Todas as questões de sua vida serão favoráveis e mesmo que não alcancem tudo o que desejam, obterão a paz e a tranquilidade da alma.



Ao contrário das pessoas que estão constantemente “armadas”, na defensiva, que só enxergam o lado ruim das pessoas, não confiam em ninguém e esperam sempre o pior dos outros. Quando a alma é boa, a bondade dessa pessoa é reproduzida nos outros.



É assim que a Psicologia explica; que o que vemos nos outros é, na verdade, o nosso próprio reflexo, e que o nosso exterior atua como um espelho em nossa mente.



Um espelho em que vemos refletidas diferentes qualidades, características e aspectos pessoais de nossa própria essência.



A Bíblia diz que “a candeia do corpo são os olhos; de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso” (Mateus 6.22,23).



Dentro de nós está arraigada a causa de todos os nossos sofrimentos e a fonte de todas as nossas alegrias.



Mude o seu mundo interior com pensamentos, e os eventos externos deixarão de lhe gerar tristeza. Torne o seu coração puro e todas as coisas serão puras.



Pense nisto.

* Bispo Abner Ferreira