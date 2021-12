arte Paulo Márcio - arte Paulo Márcio

Publicado 26/12/2021 06:00

O ano começou com as turbinas ligadas. ...Passamos pelo distanciamento social, igrejas fechadas e muitas incertezas. Uma mudança climática fez várias vítimas ao atingir o Brasil com severas ondas de frio e chuva no final de junho. As crianças ficaram sem ir à escola na maior parte do ano. Passamos por grandes desafios, que muitas vezes pensávamos que não iríamos conseguir transpô-los. Que ano intenso! Adeus Ano Velho, feliz Ano Novo!



2021 foi, realmente, um ano desafiador e conturbado pela pandemia do coronavírus. Não devemos, entretanto, nos esquecer de que sempre que um ano acaba, uma nova porta se abre diante de nós. Nos momentos de dificuldades é que tiramos grandes lições de crescimento e maturidade. Perceba, está começando um novo ciclo de experiências, de conquistas e de muito aprendizado.



Então, deixe o que passou para trás, respire fundo e desfrute o novo ciclo que desponta à sua frente Vire a página do passado e use as coisas que te fizeram mal como combustível motivacional para você voar mais alto. Deus não desperdiça nada e é especialista em usar os momentos ruins do passado ao seu favor.



Deus tem um plano incrível para sua vida, então viva tudo o que Ele preparou para você em 2022. “Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração”, Jeremias 29.11-13.



Lembre-se: o segredo de viver bem, seja o ano que for, é sendo grato a Deus em cada situação da vida. Busque enxergar a bondade e a misericórdia de Deus por trás de cada adversidade; confiando que os planos d'Ele são sempre melhores que os nossos. Deus ainda está no controle de tudo, inclusive do seu futuro. Deus já está lá, aguardando você para comemorar cada passo dado, cada gota de suor, cada esforço. Vai valer a pena!



Creia no cuidado de Deus e prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus (Fp 3.13,14). Finalizo, externando a minha gratidão ao Senhor Deus Criador, pelo dom da vida; por fazer parte de Sua grande família; por ter me concedido a minha família como presente; por ter me dado amigos e irmãos.



Minha gratidão e reconhecimento a você amigo leitor, que esteve conosco durante todo este ano, orando e contribuindo para a expansão do Reino de Deus na terra. A todos, o meu muito obrigado com os votos de um feliz Natal e um Ano Novo repleto das bênçãos celestiais e, principalmente, da presença doce e poderosa do Mestre Jesus!

Bispo Abner Ferreira