Bispo28nov - ARTE O DIA

Bispo28novARTE O DIA

Publicado 28/11/2021 06:00

Perfeccionismo é um comportamento definido pelo desejo em realizar cada tarefa de modo perfeito. É geralmente uma característica de pessoas detalhistas e organizadas. O problema surge com o excesso da autocrítica e do padrão de exigência, que não admite erros de si mesmos nem dos outros.



O maior problema desse hábito é a frustração, uma vez que erros são inevitáveis. Especialistas afirmam ainda que o perfeccionismo pode se transformar em doença e trazer vários riscos à saúde além de ser capaz de minar todo o potencial de uma pessoa.

"Trabalhar duro, ser comprometido, diligente e assim por diante, são todas características desejáveis. O perfeccionismo não é adotar padrões altos. É estabelecer padrões irreais. Não é um comportamento. É a maneira como você pensa sobre si mesmo", explica o pesquisador do Reino Unido, Andrew Hill.



Ele e Thomas Curran conduziram um estudo recente de meta-análise com base nos índices de perfeccionismo registrados de 1989 a 2016. Foi a primeira pesquisa a comparar a tendência entre gerações e a identificar o aumento dessa característica no decorrer dos anos.

Para os perfeccionistas, pequenos descuidos como deixar um objeto quebrar ou manchar uma roupa que gostava ficam gravados na mente como um fracasso, por isso eles acabam sendo mais duros do que deveriam consigo mesmos. No entanto errar é parte fundamental do desenvolvimento humano. Ir mal numa prova, numa entrevista de emprego, acreditar numa mentira, confiar na pessoa errada são todas questões perfeitamente aceitáveis. Você pode falhar.



O mesmo vale para as outras pessoas. Não exija que seu conjugue e seus filhos sejam perfeitos. Os profissionais que você contrata podem falhar, alguém pode não compreender você, e está tudo bem com isso. Somos pessoas e não vamos acertar sempre.



À medida que a exigência com o próprio desempenho aumenta, condições clínicas como depressão, ansiedade, compulsão alimentar, insônia, entre outros transtornos se desenvolvem. O esforço desenfreado de ser perfeito causa exaustão e é capaz de impedir uma pessoa de ser feliz e aceitar a realidade como ela é.



“Há estudos que sugerem que, quanto mais perfeccionista, mais transtornos psicológicos você vai sofrer”, afirma a pesquisadora da Universidade Curtin, na Austrália, Sarah Egan, especializada em perfeccionismo. “Os perfeccionistas tendem a responder de forma mais dura emocionalmente. Eles sentem mais culpa, mais vergonha, mais raiva e desistem mais facilmente. Têm tendência a fugir quando as coisas não podem ser perfeitas", explica Andrew Hill.





Um dos maiores desafios para quem quer melhorar a própria vida e o mundo é aprender a agir e a perseguir os seus sonhos ainda que o cenário não seja perfeito. Para começar a viver o seu propósito de vida, não espere que tudo e todos estejam em conformidade com o seu ideal impossível. Não que você deva aceitar uma vida medíocre ou tenha que deixar de lutar pelos seus sonhos, mas pense sobre como chegar aos seus objetivos ainda que existam pessoas desonestas e situações adversas.

Devemos entender que somente Deus é totalmente perfeito: “O caminho de Deus é perfeito; a palavra do SENHOR é provada; é um escudo para todos os que nele confiam”. (Sl 18.30). “A lei do SENHOR é perfeita e refrigera a alma; o testemunho do SENHOR é fiel e dá sabedoria aos símplices (Salmos 19:7).



Somente Deus é irrepreensível. Somente Deus deve ser nosso padrão de perfeição: “Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus” (Mateus 5:48). Aceite e Reflita sobre isso.

Bispo Abner Ferreira