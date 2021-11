Arte coluna Bispo 07 nov - Paulo Márcio

Publicado 07/11/2021 06:00

Somos capazes de produzir cerca de 20 mil pensamentos por dia. É o que afirmam alguns cientistas. Outros acreditam que a quantidade mais assertiva seja 70 mil pensamentos diários. De toda forma os números são bem expressivos e certificam que os pensamentos são reais e físicos, e que ocupam espaço em nossa mente.



Pesquisas neurocientíficas já confirmaram que o que uma pessoa pensa em todos os momentos de todos dos dias se transforma em uma realidade física no cérebro e no corpo. Isso significa dizer que o seu estado emocional depende da qualidade do seu pensamento. A boa notícia é que você é quem está no controle de tudo!



No livro “Ative Seu Cérebro”, a doutora Caroline Leaf explica que, para perdoar uma pessoa, se livrar da ansiedade ou depressão, seguir um sonho e ser aquele grande pai, mãe, marido, esposa ou amigo, é preciso que primeiro você escolha corrigir a sua mente.



“A capacidade de pensar, de escolher e de usar a sua mente da forma correta é frequentemente o passo mais difícil, mas é o primeiro e mais poderoso deles”, certifica ela, que é cristã, cientista e escritora.



Nós temos a habilidade extraordinária de determinar, alcançar e manter altos níveis de inteligência, saúde mental, paz e felicidade, assim como de prevenirmos doenças na mente e no corpo. Tudo isso só rejeitando pensamentos ruins.

A Bíblia fala sobre essa escolha: “... te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolha pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência”, Deuteronômio 30.19.



Se você percebesse quão poderosos são os seus pensamentos, nunca alimentaria um pensamento negativo. Não importa o quanto seu cérebro esteja adoecido, no momento em que começar a substituir os pensamentos negativos, você vai experimentar os benefícios dessa mudança de hábito.



Isso só é possível porque novas células nervosas são geradas a cada dia para o nosso benefício mental. Essa informação nos faz lembrar do que está escrito em Lamentações 3.22,23, que diz: “As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos; porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã; grande é a tua fidelidade”.



Pensar algo ruim em relação a alguém altera toda a nossa energia. Podemos ficar com raiva, ansiosos e com medo. Uma maneira de neutralizar esse estrago mental e energético é parar de lidar com o pensamento negativo como algo que faz parte do seu ser.



Ao invés disso, enxergue-o como um intruso. Questione a sua presença ali e o convide a se retirar. Procure substituí-lo por reflexões que te tragam felicidade e paz. “E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”, Romanos 12.2.



Pense nisso! Deus te abençoe.

Bispo Abner Ferreira