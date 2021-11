Caminho da Sabedoria

Bispo Abner Ferreira: Aprenda a dominar os pensamentos negativos

Pensar algo ruim em relação a alguém altera toda a nossa energia. Podemos ficar com raiva, ansiosos e com medo. Uma maneira de neutralizar esse estrago mental e energético é parar de lidar com o pensamento negativo como algo que faz parte do seu ser.

Publicado há 2 semanas