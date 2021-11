Abner14nov - ARTE KIKO

Abner14novARTE KIKO

Publicado 14/11/2021 06:00

Se tem uma coisa que eu aprendi com a vida é que nem tudo são flores. Parece pesado dizer isso, mas já, já, você vai entender. Quando jovem, nós idealizamos um mundo irreal, com casamento e filhos perfeitos. Mas a verdade é que essa vida perfeita não existe, porque nós não somos perfeitos, as outras pessoas também não e por diferirmos uns dos outros, nossos relacionamentos se tornam complexos.



Não estou dizendo que as pessoas não terão uma boa vida, porque quem tem Cristo, tem tudo. Só quero alertá-los de que enquanto estivermos nesta terra, a nossa vida nunca será um mar de rosas. Uma das áreas da nossa vida tende a sempre precisar de algum ajuste. Eu já vi muita coisa na vida e posso garantir que ter todo o dinheiro e toda a saúde do mundo, não isentam ninguém das adversidades.



E, porque é assim? Porque cada pessoa possui diferentes níveis de bondade, integridade, honra, discernimento, disciplina, tolerância, entre tantos outros aspectos de personalidade que precisam ser moldados por Deus no decorrer da vida. Já ouviu aquela frase: “Deus não te dá paciência, mas oportunidades de exercitá-la”? É isto! Nossa jornada é uma grande escola e a cada ano acessamos novos aprendizados.



Enquanto as dificuldades existirem, tenha a certeza de que Deus está por trás delas te ensinando alguma lição muito importante. Em sua infinita sabedoria e como um pai maravilhoso que é, Deus sabe exatamente como educar cada um de seus filhos.



Deus sabe o que pode e o que não pode nos dar. Não é assim que os pais fazem com os filhos? Mesmo que tenham condições de comprar algo que queiram, muitas vezes dizem não porque aquilo não é adequado. O nosso Deus tem todo o poder e pode mudar tudo o que está errado na sua vida de uma vez só, mas Ele trabalha no tempo e na medida certa para te dar o melhor.



E, acredite, aquilo que você considera ótimo hoje, no futuro verá que, na verdade, era maléfico e Deus não deu para te preservar. Entrega o teu caminho ao Senhor em cada situação que você estiver passando e confie no agir de Deus por você.



Nem tudo são flores e pessoas podem nos decepcionar, mas Deus nunca falha! “O caminho de Deus é perfeito; a palavra do Senhor é provada; é um escudo para todos os que nele confiam. Porque, quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das cervas e põe-me nas minhas alturas”, Salmo 18. 30-33.



Deus abençoe a tua semana.

Bispo Abner Ferreira