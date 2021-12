Publicado 12/12/2021 01:00

Com o surgimento das redes sociais, sem perceber as pessoas começaram a competir desenfreadamente entre si. Consciente ou inconscientemente, desejam mostrar que são mais bem sucedidas que as outras pessoas. Estilo de vida, beleza, alimentação, moda, religião, política são frequentemente razão de disputa.

O problema não é mostrar o que se tem de melhor, é a intenção por trás disso.



Você busca sucesso para ter realização pessoal ou para provar alguma coisa? Você publica uma foto para incentivar outras pessoas a melhorarem ou para provar a elas que é melhor? Você compete com os outros ou consigo mesmo?



O desafio saudável é aquele em que o seu maior oponente é você mesmo. Todos os dias, você tem a chance de se tornar uma pessoa melhor do que foi ontem para ser uma versão melhor que a anterior.

Você não precisa, e nem deve, competir com ninguém além de si mesmo. Você pode, é claro, se sentir inspirado pelos outros, apreciar os outros, aprender com os outros, mas, quando se trata de se tornar um ser humano melhor, a competição é entre você e você mesmo.



Aprenda algo novo, tome uma decisão que melhore a sua autoestima e acabe de vez com sentimentos negativos. Não é porque não conseguiu passar num concurso no passado, ou que não conseguia praticar determinando exercício antes que agora não vai conseguir.



Tente de novo, encontre caminhos que o levem ao seu objetivo. Estude mais, pratique mais, evolua. Você pode muito mais do que imagina. Foque na sua vitória pessoal competindo para ser o melhor que você pode ser. É como ser um corredor que quer bater o próprio tempo. Quebrar os seus records pessoais irão fazer você se amar mais, ser mais feliz e, consequentemente, ser uma pessoa melhor para o mundo.



Existem muitos corredores no seu caminho, mas nem todos estão no mesmo nível que você. Assim, não se preocupe com eles, mas com a evolução do seu próprio desempenho. Isso vale para tudo. Vença sua própria preguiça, mau humor, desejos inadequados, o sentimento de incapacidade. Então, se esforce para que o vencedor da sua luta interior seja o das escolhas certas.



A competição com outras pessoas não é boa porque nutre o egoísmo. Jesus mesmo advertiu seus discípulos quando estavam disputando entre si. “E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele (Jesus) lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim; antes, o maior entre vós seja como o menor; e quem governa, como quem serve”, Lucas 22.24-26.



Deus te abençoe.