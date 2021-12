Arte coluna Bispo 19 dezembro 2021 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Bispo 19 dezembro 2021Arte Paulo Márcio

Publicado 19/12/2021 06:00

Mesmas atitudes, mesmos resultados; atitudes diferentes, resultados diferentes. Você já ouviu essa frase?

Ela resume bem a lógica de como mudar o que não está bom. As pessoas querem mudar de emprego, mas não enviam currículos. Querem emagrecer, mas não prestam atenção àquilo que colocam no prato. Querem mudar de vida, mas não fazem nenhuma escolha que possa ampliar esta possibilidade. Vivem um descontentamento sem fim. A mudança só chega para quem tem a atitude de mudar.



Uma pessoa fracassada acha que o universo conspira contra ela, vive se comparando com os outros e culpando todo mundo pelos seus problemas. Aprender um novo idioma, um novo esporte, procurar uma renda extra exigem um esforço que a maioria não quer ter, além de demandar resiliência diante das adversidades, que naturalmente surgirão.



Não há sensação pior do que viver como se faltasse algo, como se não tivesse conseguido alcançar nada do que gostaria. E é exatamente assim que muita gente se sente. Pessoas que não saem do lugar por insegurança, por acharem que não estão prontas, por medo de fracassar, pelo que os outros vão pensar e tantos outros cenários fantasiosos que não são empecilhos reais.



Algumas pessoas criam suas próprias barreiras e passam anos estagnadas sem nunca saberem que a conquista está logo ali à frente. Entenda, o primeiro e maior bloqueio que você pode criar é o da procrastinação. Quanto mais adiar, mais distante estará dos seus sonhos. Comece mesmo com a sensação de que não está tudo perfeito. Vá, mesmo com medo e insegurança. O importante é sair do lugar, dar um passo à frente, olhar para o seu alvo e acreditar que é possível.



A maioria das pessoas bem sucedidas que você conhece também teve que lidar com as suas limitações, foi com o tempo que a maturidade chegou e lhes proporcionou voos mais altos. Meu conselho é o mesmo da Bíblia, que você não fique olhando o tempo passar: “Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá”, Eclesiastes 11.4.



E também Provérbios 21.25-26, que diz: “O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar”.



Tem um ano novinho chegando por aí: ouse sair do lugar! Que Deus te abençoe!

Bispo Abner Ferreira