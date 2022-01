Arte coluna bispo 23 janeiro - Arte Paulo Márcio

Publicado 23/01/2022 06:00

Você sempre tem duas escolhas nas situações da vida: achar que vai dar errado, ou achar que vai dar certo. E, independente do resultado, você vai, necessariamente, empenhar esforço mental em um desses lados. Se a sua dedicação pender para o caminho otimista, você se livra das sensações ruins como medo, angústia ou raiva. O que prefere?



O pessimismo é uma influência negativa na saúde mental das pessoas. Além de estar ligado a baixa autoestima, ao medo da rejeição, e a ideia do não-pertencimento, ele também pode estar associado a doenças emocionais como depressão e ansiedade. Pessoas assim acham que o mundo conspira contra elas e por isso não encontram sentido para suas realizações.



É possível reconhecer uma pessoa pessimista com muita facilidade. Elas vivem reclamando, colocam empecilhos em tudo e só conseguem enxergar os pontos desfavoráveis nas oportunidades. O copo está sempre meio vazio para essas pessoas. Infelizmente, o resultado é que elas permanecem com a vida completamente estagnada no decorrer dos anos.



Estamos rodeados de pessoas pessimistas, e precisamos ter muito cuidado com isso. O pessimismo é capaz de influenciar, assim como a sua positividade. Não dê chance para as pessoas que espalham pensamentos negativos sobre os outros ou sobre elas mesmas. E não deixe que elas desencorajem você a alcançar um objetivo ousado.



Quando você optar por um caminho, não se deixe abater pelas dificuldades. O desafio é sempre manter a energia sintonizada com a positividade e o otimismo. Acreditar que as coisas vão sempre caminhar para melhor, nos revigora e nos fortalece. Ao dizer isto, não estou negando que existam problemas no mundo, nas famílias, e em nossa vida, a questão é que nenhum problema nos autoriza a nos submeter ao negativismo.



A Bíblia nos ensina a substituir o pessimismo pela confiança cristã. “...deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos”, Hebreus 12.1b-3.



Mude a sua postura e o seu foco diante da vida e transforme o seu futuro pensando de maneira otimista. Faça isso hoje mesmo. Deus abençoe a tua semana.

Bispo Abner Ferreira