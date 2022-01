bispo9jan - arte o dia

bispo9janarte o dia

Publicado 09/01/2022 06:00

Todos nós queremos nos relacionar com pessoas confiáveis, mas será que nós mesmos somos pessoas confiáveis? Desejamos que as pessoas cumpram seus compromissos conosco, mas será que nós cumprimos nossos compromissos com o próximo? Buscamos ter bons amigos, mas será que somos bons amigos?



Se você não cultiva suas amizades, não telefona, não manda mensagem para aqueles de quem você gosta e nem se importa de estar presente nos momentos importantes, então precisa refletir que tipo de amigo é. A gente pode começar falando das amizades mais importantes: a dos nossos pais, irmãos e cônjuges.



Infelizmente, existem inúmeros cenários de inimizade dentro do seio familiar. Isso é lastimável, já que é na família onde estão as pessoas que nos conhecem de verdade, aquelas que sabem quem somos em nossa intimidade, que conhecem a nossa jornada e, normalmente, são as que mais torcem pelo nosso sucesso.



Também temos os amigos de infância, cuja relação está carregada de memórias. São aqueles amigos que passaram apertos com você, que te viram começar, terminar, começar de novo. São muito especiais e podem até estar distantes agora, mas você nunca esquece deles e da data do seu aniversário.



Além destes, têm ainda os amigos que foram surgindo de acordo com as fases da sua vida: fase da faculdade, do curso, da academia, da rua, do prédio, do emprego antigo, do atual. Quando o assunto é amizade, pode ter certeza de que existe amigo de tudo que é jeito: aquele que te inspira a melhorar, o humorista da turma, o que organiza os encontros, aquele para quem você liga quando a situação aperta e muitos outros.



O mais importante é saber que, para ter amigo, é preciso que você aja como amigo também. A amizade é como uma planta: precisa ser regada e receber amor. Será que você está sendo amigo ou apenas esperando que as outras sejam. Por mais que a vida seja corrida, a gente sempre tem tempo para aquilo que importa.



Será que você está colocando seus amigos em um lugar menos importante em sua vida? Se a resposta é sim, então resgate a sua capacidade de ser amigo, de estar presente, de se expor, de se importar, de cuidar. Todos precisamos construir relações e vínculos saudáveis. Uma amizade bem cuidada traz alegrias e dura para sempre.



Se a Bíblia fala que ter amigo é importante, então é mesmo. “Em todo o tempo ama o amigo; e na angústia nasce o irmão”, Provérbios 17.17. “Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade; melhor é o vizinho perto do que o irmão longe”, Provérbios 27.10.



O próprio Jesus nos chama de amigos: “Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer”, João 15.15.



Pense nisto! Deus abençoe a tua semana.

Bispo Abner Ferreira