Publicado 13/03/2022 06:00

Eficiência e eficácia são palavras parecidas, mas possuem significados diferentes. Enquanto a eficiência é a forma certa de fazer as coisas, a eficácia tem mais a ver com o resultado que foi alcançado com aquilo que foi feito. Você pode fazer a coisa certa, mas nada vai adiantar se o seu objetivo não for alcançado.



Exemplo: uma pessoa pode passar um ano inteiro realizando tarefas importantes e executando-as adequadamente para chegar no final e perceber que não realizou aquela atribuição que a levaria a obter o resultado que esperava. Essa pessoa foi eficiente, mas não foi eficaz.



E não é que a gente faz isso? Em certos momentos da vida, nos damos conta de que existem pessoas e situações que são um verdadeiro desperdício de energia. A intenção pode até ser boa, mas são caminhos que nos levam a absolutamente lugar nenhum. O tempo passa e você descobre que “apostou suas fichas” no lugar errado; que aquilo enfraqueceu você e o diminuiu ao invés de fortalecê-lo.

Identifique situações como essas e coloque um ponto final nelas. Permita-se reaprender com cada tombo que você leva, mas jamais volte ao que não o faz bem.



Dizer um “sim”, quando a palavra adequada seria um “não”, pode levar você a situações constrangedoras e extremamente desgastantes. E aprender a não aceitar algumas coisas, pode tornar a sua vida muito melhor. Diga não às pessoas e situações que roubaram sua alegria, sua paz, sua vontade de viver e invista naquilo que o faz crescer. Abra espaço para coisas novas chegarem na sua vida; tirando primeiro o que não convém.

Se estiver na dúvida se aquilo vale ou não a sua dedicação, faça uma lista com os prós e os contras para descobrir então. Use mais a experiência e menos a imaginação.



Redirecionar suas energias na direção correta é a melhor maneira de alcançar sucesso em todas as áreas da vida. Muitas vezes encontrar o caminho certo pode parecer uma tarefa difícil, mas você pode contar com a ajuda de Deus para isso.

“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça” (Isaías 41.10). Se existe alguém interessado na sua felicidade, esse alguém é Deus. Ele não o fez para ser apenas eficiente, mas também eficaz em tudo o que fizer. Pense nisso!

Bispo Abner Ferreira