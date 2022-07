Publicado 17/07/2022 00:00

A tecnologia está em contínua expansão nos dias de hoje. Já existem, por exemplo, dispositivos de segurança que podem ser instalados nos automóveis, e estes vão controlar, cada dia mais, não apenas o comportamento dos veículos, por meio dos recursos de controle de chassi (como controle de estabilidade e freios de emergência), mas também o do motorista, havendo sistemas sensíveis e inteligentes para monitorar as atitudes do condutor, alertando sobre as condutas incorretas, tais como lidar com o celular enquanto dirige.



Estamos diante de uma infinidade de opções tecnológicas que chegaram para facilitar a vida de todo mundo que vive nesse contexto contemporâneo e acelerado.



Opções que vão desde a cápsula mágica para se ter um delicioso café em dois minutos até os novos carros que dirigem sozinhos, recentemente apresentados ao mundo.



Isso é bom ou ruim? É excelente!



A inteligência que Deus dá aos homens nos dá a oportunidade de desfrutar de muitas praticidades.



Além de usufruir das tecnologias, também precisamos desenvolver algumas características no comportamento, se quisermos aproveitar com intensidade as praticidades que a vida nos oferece.



Em primeiro lugar, pessoas práticas, em geral, costumam ter uma atitude positiva diante das adversidades da vida. Isso faz delas pessoas focadas em seus objetivos.



São diretas, claras e concisas, sabem o que querem, e para isso traçam metas e estratégias simples.



A pessoa prática tem domínio dos seus pensamentos e calcula suas decisões e atitudes de forma a minimizar tempo e esforço para atingir seu propósito.



Algumas vezes, tende a parecer fria e calculista, porém isso é só o estilo próprio da pessoa prática. Para ela é importante alcançar o resultado de maneira direta, sem rodeios, pois está focada na meta.



É verdade que algumas dessas pessoas não levam em consideração os meios utilizados para alcançar seus resultados. No entanto a maioria das pessoas práticas agem com ética, respeitando os limites do outro.



Também faz parte das suas características serem destemidas, no sentido de assumir riscos, pois sabem que se arriscar faz parte do processo.



Caso contrário, nunca saberão se seus planos estratégicos terão êxito.



Quando erram, usa como aprendizado, se dispondo a ajustarem seu planejamento de modo a não voltar a cometerem os mesmos erros.



A pessoa prática também é decidida e realista, encara a realidade, sem, contudo, deixar de sonhar e se empenhar para tornar seus sonhos reais.



Não se deixa intimidar ou abater pela opinião alheia.



Não procrastina nada, estabelece sua lista de prioridades de forma a minimizar custo e tempo.



A pessoa prática é disciplinada e determinada, não baixa a guarda enquanto o alvo não for alcançado.



Foi exatamente isso que fez Neemias (lembrei-me dele enquanto escrevia o texto).



Neemias foi o homem que reconstruiu os muros de Jerusalém em menos de dois meses, em 52 dias exatamente (Ne 6.15).



Ser uma pessoa prática não significa dizer que tenha todos os problemas resolvidos em tempo recorde, mas, é ser alguém que foca nas soluções, que avalia as opções e opta pela mais assertiva.



Pense nisso!