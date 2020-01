Ajuda histórica

Vera Lorenzo é coach de estrelas do mercado corporativo, como a Rachel Maia, CEO da Lacoste no Brasil, e criadora da empresa “Fala, RH”, que reúne diretores e gerentes de recursos humanos espalhados por tudo que é canto do país.

A coluna foi direto na pergunta: será que conhecer a história da cidade, dos bairros faz alguma diferença na hora de conseguir um emprego?

“Tudo que você sabe sobre história, sobre o bairro da empresa, sobre a nossa própria história, é muito importante em uma entrevista de emprego”,opinou a especialista.







Clique Pensando nisso e na quantidade de empresas no centro da cidade do Rio de Janeiro, separamos um tour que vai contar a história dos prédios da Cinelândia.Clique aqui pra saber mais.

Quem organiza é o jornalista Rafael Bokor, da página “Rio – Casas & prédios antigos”.



site Indeed aponta mais de 10 mil vagas, em diferentes áreas, no Rio de Janeiro.

Portanto, nada de ficar sem assunto com o futuro chefe.