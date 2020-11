AGÊNCIA DE NOTÍCIAS - PARCEIRO - Comissão de orçamento e finanças, fiscalização financeira e controle, presidida pelo Deputado Gustavo Tutuca, na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (05). Foto: Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Por Thiago Gomide

Publicado 30/11/2020 11:47

Desde criança o deputado estadual Gustavo Tutuca (MDB) tem um forte relacionamento com a política. O pai, conhecido em Piraí como “seu Tutuca” (PSC), está indo para o quarto mandato de prefeito da cidade do Vale do Paraíba. A fuga do DNA foi impossível: o filho está ocupando uma cadeira no Palácio Tiradentes, a casa dos representantes estaduais, desde 2010.



Formado em Análise de Sistemas, Gustavo Tutuca já foi secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social em diferentes momentos entre 2013 e 2017. No currículo do rapaz a coluna destaca o “Piraí Digital”, projeto que disponibilizou internet em alta velocidade para os moradores do município, levantou debates sobre a importância da conexão e virou case mundial.



Publicidade

A partir de agora assume um novo e enorme desafio. Considerado um dos mais valiosos motores para a retomada econômica do Rio de Janeiro, o turismo movimenta bilhões de reais no estado e atrai mais de 7 milhões de pessoas. Esse último número foi medido pela Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE, divulgada no fim do ano passado e que olhou o biênio 2017-2018. Chamado por alguns de “novo petróleo”, o setor terá que reverter a curva em queda, problema que nos acompanha desde 2015.



*



Coisas do Rio – O senhor já tem noção do tamanho do desafio à sua frente?



Publicidade

Gustavo Tutuca – Eu entendo a importância da área do turismo para o Rio de Janeiro. A gente reconhece a importância econômica. Tenho relacionamento grande com players turísticos de todo o Rio e sei o que eles estão passando. Antes se falava que o turismo é o “novo petróleo”, que tem que ser a nova fonte de riqueza, mas o que a gente tem que pensar nesse momento é retomar a atividade pós-epidemia.



CdR – Ainda durante a pandemia o senhor não acredita que é possível ter retomada?



Publicidade

GT – Acredito que sim. O fluxo turístico local tem aumentado muito. Aquela pessoa que viajava de avião, ia para o nordeste, para o exterior, ela está reduzida a pontos turísticos locais, que ela vai de carro. Isso tem aumentado o fluxo local. Tenho conversado com muitos hoteleiros, que têm retomado com responsabilidade. Eles já têm conseguido resultados interessantes antes do fim da pandemia.



CdR – O senhor já pensa nas primeiras ações a serem tomadas?



Publicidade

GT – Retomar a divulgação nos estados vizinhos, mas principalmente com a conscientização. A retomada com responsabilidade. Outra coisa importante, que também foi recomendada pelo governador, que entende que já há atrativos naturais que são conhecidos, é investir em turismo de eventos e potencializar os já existentes. A gente acredita que, após a pandemia, precisamos estar preparados para potencializar esses eventos. Iremos buscar uma integração com a área de eventos do Governo e com as secretarias de Cultura e Esporte. São secretarias que têm atividades fins que podem potencializar a atração turística para o nosso estado.



CdR – Como aumentar o turismo do Rio de Janeiro?



Publicidade

GT – A gente tem que fazer toda uma integração, reativar os voos para o Rio de Janeiro, a gente precisa ter atrações fiscais para novos voos, ativar divulgação aqui e fora, infraestrutura...Sou um morador do interior do estado, então sei que existe carência de infraestrutura em cidades que têm uma capacidade grande para o turismo. A infraestrutura precisa de investimentos. Existe a pauta que o presidente tem falado, que é uma pauta sobre Angra dos Reis, Costa Verde do estado, transformar aquilo em um ponto de atração internacional turística. Precisamos melhorar infraestrutura, auxiliando os municípios.



CdR – Existe um grande debate sobre Angra dos Reis. O senhor vai seguir as leis ambientais?



Publicidade

GT – Exatamente, sempre preservando, já que o maior atrativo é a natureza. A gente não tem como objetivo destruir a natureza. Ela é a o grande atrativo local. O princípio básico é a preservação ambiental. A gente tem que buscar essa infraestrutura e fazer o balanço.



A coluna deseja boa sorte.



*



Publicidade

Entendendo Angra dos Reis



O presidente Jair Bolsonaro deseja fazer de Angra dos Reis uma “Cancún” brasileira, em referência ao balneário mexicano. Ambientalistas chamam atenção para os cuidados com o meio ambiente, inclusive com a remoção do projeto Tamoios, conhecido mundialmente pelo trabalho de preservação da natureza.

Após a chegada da Covid-19, esse debate deu uma esfriada. Em algum momento voltará a pauta do dia.

Ficaremos de olho.



Publicidade

*



Adriana Homem de Carvalho



Publicidade

A administradora e professora Adriana Homem de Carvalho estava interinamente no cargo de secretária estadual de Turismo.



Com a saída, atualizou os perfis em redes sociais indicando que irá ocupar a gerência do famoso hotel da família em Canela, na serra gaúcha.



Publicidade

A coluna deseja sucesso nessa nova fase.



*



Publicidade

Nomes para o turismo do Rio de Janeiro



Com a vitória de Eduardo Paes para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o carrossel político está girando em quinta marcha.



Publicidade

Philipe Campello, recentemente CEO da Rio Convention & Visitors Bureau, que foi subsecretário de Turismo de Eduardo Paes de 2013 a 2016, pode se tornar homem forte dessa área.



Sempre educado, ele nega, mas multiplicam-se as fontes que o rapaz está com um pé de volta à Prefeitura.



Publicidade

Veremos.