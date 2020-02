Literatura em alta: evento reúne especialistas em educação e livros

Literatura é assunto para sempre.Não sai de moda. Não perde valor. Não deixa de surpreender.Tanto no físico como no digital.Se você quer participar de um evento que vai mergulhar no universo rico da literatura, dando ênfase para os desafios da educação, tenho um convite: sábado, mais conhecido como amanhã, vai rolar o seminário “Educação literária”, na Universidade Cândido Mendes, no campus do Centro do Rio de Janeiro, bem perto da ALERJ.Destaques da programação?A abertura será às 9h com os escritores Celso Sisto e Leo Cunha na mesa "A Arte da Palavra".10h às 11h: debate sobre políticas públicas, literatura e periferia.12h: A psicopedagoga Ester Chapiro vai falar sobre “como usar seu potencial e transformar sua vida profissional”.Para fechar o evento, às 15h, esse colunista irá dividir a mesa com Carine Haziel e Daniela Lobo. O tema é a união de mídia e literatura.O seminário, que tem entrada gratuita, é organizado pela professora doutora em Literatura Brasileira Cintia Barreto.O evento também contará com sessão de autógrafos, feira de livros e sorteio de obras literárias.Carina tem um canal no YouTube , o “Fuxica que eu conto”, voltado para contação de histórias infanto-juvenis.A jornalista Daniela Lobo está à frente de um tradicional programa de educação na TV ALERJ. O “EducAção” promove temas ricos sobre o universo educacional.Veja aqui os programas.Envia um e-mail para seminarioeducacaoliteraria@gmail.com ou liga para a professora Cintia no celular (21) 989856232.As vagas são contadinhas.