Sonho do Império, ponte Rio-Niterói foi inaugurada em governo militar

Rio de Janeiro - RJ - 16/10/2019 - Geral - Transito na Ponte Rio Niteroi - Motoristas e passageiros enfrentam horas no transito para chegarem ao Rio de Janeiro na manha de hoje - na foto, veiculos trafegam pela Avenida Brasil, altura do Caju, em direçao ao centro do Rio - Foto Reginaldo Pimenta / O Dia

Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia