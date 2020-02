Sente só quem foi esse camarada.



Rapidinho.



Manet foi pai do impressionismo. Ele inspirou gerações de artistas. Não tem um na arte que fale que o rapaz não foi importante.







Se você estiver com preguiça de ler, fiz um vídeo sobre o Carnaval de Manet. Clique aqui para ver.

Com 17 anos, no carnaval de 1849, Manet parecia não acreditar no que estava vendo e vivendo no Rio de Janeiro.



Os foliões pulavam, riam, compravam frutas, naquele ar quente. As cores saltavam aos olhos.



As pessoas fantasiadas, os cenários e até o costume de tacar limões nas cabeças dos outros entraram no diário de bordo do pintor.



Ele chegou a escrever chorando as pitangas para mãe, reclamando que as mulheres brasileiras, à tarde, jogavam limões nas cabeças dos homens que passavam na rua.



Manet tinha parado aqui por causa de uma viagem a bordo de um navio escola.



Apesar de ainda não ser um pintor profissional, ele já chamava atenção pelos traços. Tanto que no porto do Rio de Janeiro, Manet se dedicou a ensinar algumas técnicas para funcionários.



Além dos limões e do Carnaval, Manet voltou para França impactado com o Brasil, a ponto de dizer que o período por aqui foi importante para a construção da sua obra.



As cores e as sombras no cais impressionaram.



Em 1859, 10 anos depois, portanto, de levar essa limonada, Manet expôs a tela “O bebedor de absinto” e chocou a crítica francesa.



Era o primeiro passo para o sucesso.



Quem vai ao museu D'Orsay, em Paris, encontra com destaque a obra do rapaz que levou limões na cabeça no Carnaval carioca.



Recentemente, no circuito Rio-SP, uma exposição de impressionistas levou quase 1 milhão de brasileiros ao encontro de quadros de diversos artistas, entre eles do pintor que teve seu traço influenciado pela gente.