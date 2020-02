Povo queria morte de presidente para ter mais Carnaval

E aí, você gostaria de viver dois Carnavais em um mesmo ano?



Antes de continuar explicando o que rolou em 1912: fiz um vídeo mostrando imagens e o local exato que tudo aconteceu. Clique aqui

Em fevereiro de 1912, o presidente Hermes da Fonseca estava com a popularidade super baixa, enfrentando desgastes por todos os lados, querendo o mínimo de problemas possíveis.



Foi então que uma bomba caiu em seu colo às vésperas do Carnaval: Barão do Rio Branco, Ministro das Relações Exteriores, homem fundamental para o desenho do mapa brasileiro, tinha morrido.



Como o país iria seguir para folia velando o amado Rio Branco?



Depois de muito matutar, Hermes, com apoio de poucos assessores, chegou à conclusão que o desejo popular – na visão dele, claro – era que o carnaval fosse adiado. Não tinha clima. Esquece.



Pobre Hermes. Fez os diabos para passar a festa para abril com a certeza que estava acertando finalmente, que teria o povo, ainda bem, ao seu lado.



A turma estava triste, mas não o suficiente para deixar o carnaval para um segundo tempo.



Em fevereiro, para desgosto do Hermes da Fonseca, o centro do Rio de Janeiro foi tomado pelos foliões.

Mesmo sem os desfiles patrocinados pelo governo, a galera estava lá batendo ponto.



Em abril, não tinha como recuar. O governo teve que honrar com a palavra e o povo honrou com a segunda presença. Festa total.



O Marechal Hermes da Fonseca, Presidente da República, ainda teve que escutar a galhofa e o anseio dos foliões, que cantaram a seguinte marchinha:



"Com a morte do Barão

Tivemos dois carnavá

Ai que bom, ai que gostoso

Se morresse o Marechá”.

Desce o pano.

*

Cemitério do Caju

Barão do Rio Branco foi enterrado no cemitério São Francisco Xavier, no Caju.

Está logo na entrada.