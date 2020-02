Carnaval dos caçadores de ratos

Carnaval acabou? Não na coluna.

Vou continuar até o desfile das campeãs contando curiosidades sobre essa época.

Vamos nos transportar para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, do começo do século XX. Estamos em 1903, chegando em 1904.



O Rio de Janeiro era uma cidade suja, com problemas de habitação, falta de saneamento, muitas doenças.

Entre essas doenças, a peste bubônica, que é transmitida pela pulga dos ratos.



Lembro que essa peste matou milhões de pessoas na Europa e também na Ásia, nas décadas que completam o século de 1300 a 1400. 1/3 da Europa morreu por causa da peste negra.



Em 1903, o Rio de Janeiro teve que encarar esse problema de frente e a caça aos ratos movimentaria a cidade.



O presidente Rodrigues Alves e o prefeito Pereira Passos convidaram o sanitarista Oswaldo Cruz para ser o que hoje nós conhecemos como Ministro da Saúde.



O Rio de Janeiro tinha cerca de 600 mil habitantes e em 1903 mais de 300 pessoas morreram de peste bubônica.



Oswaldo Cruz então resolveu tomar uma atitude ousada: matar os ratos.



O sanitarista criou um grupo de pessoas, onde cada um era obrigado a trazer 150 ratos mortos por mês.



Detalhe: quem trouxesse mais que 5 por dia, iria ganhar mais 300 réis por rato.



A lógica era: quanto mais ratos mortos, mais esse grupo seleto ganhava.



Dava para tirar um qualquer.



Os ratoeiros, como eram conhecidos, saiam às ruas com ratoeiras, estilingue, veneno de rato, pote de creolina...e uma corneta que anunciava a chegada.



A população viu que podia ganhar um qualquer também vendendo ratos mortos para esses caçadores oficiais. Começou então um Deus nos acuda. O jeitinho brasileiro imperou.





Não é que no Carnaval de 1904, o tema ganhou as ruas. Polca, evidentemente, foi criada para sublinhar o fato.



“Faço negócios de ratos

Sou uma grande ratazana

Sustento um mano e uma mana

Três filhos e quatro gatos

O que me faz afligir

O que agora mais me dói

É não poder impingir

Mais ratos de Niterói”



A polca “Rato, rato” foi escrita por Casemiro Rocha e Claudino Costa.



Eles citam Niterói porque muitos caçadores de ratos iam até Niterói pegar por lá também. Sabe como é, né?

A concorrência aumentou na capital, é preciso olhar para o lado.