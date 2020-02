Marchinhas mais tocadas no Carnaval; "Cidade Maravilhosa" é sempre primeira

É impossível não reconhecer a marchinha "Cidade Maravilhosa", do André Filho.

Composta em 1960, ela se tornou o hino da cidade do Rio de Janeiro. É oficial. Existe decreto.

Pois bem, segundo o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), essa marchinha desbanca qualquer outra no período de Carnaval.

Toca em tudo que é canto.

Ainda não saiu a lista oficial desse ano, mas especialistas indicam que é quase impossível ser destronada.

Quer saber as quatro primeiras de 2019?

1. Cidade Maravilhosa, do André Filho.

2. Me Dá Um Dinheiro Aí, do Homero Ferreira, Glauco Ferreira e Ivan

Ferreira.

3. A Jardineira, do Humberto Carlos Porto e do Benedito Lacerda.

4. Mamãe Eu Quero, do Jararaca e do Vicente Paiva.

Ao sabermos a lista de 2020, publicaremos.