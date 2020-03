“Eu nasci há dez mil anos atrás...”, diz a famosa letra de Paulo Coelho e Raul Seixas.

Imagine se Paulo Coelho escrevesse uma letra inspirada nos 455 anos da cidade?



Sem ladainha, vamos às sugestões ao Mago sem seguir qualquer linha histórica:



1) Cartola foi recuperado por Dona Zica doente e distante da Mangueira. Existe um Cartola antes e outro depois.



2) Para enfrentar a peste bubônica, o Governo pagou para caçarem ratos no Rio de Janeiro. Resultado: teve gente até criando ratos para vender.



3) Em 1919, o Carnaval após a Gripe Espanhola foi de arrepiar. Quem sobreviveu, se matou de tanta folia.



4) A última festa do Império tinha tudo para ser séria. Como sabemos, Dom Pedro II levaria um golpe. Foram encontrados muitos corpetes na Ilha Fiscal. Beberam todas. O que isso significa? Pense bem.



5) Os Arcos da Lapa demoraram mais de 100 anos para ficarem prontos. Causas? Empreiteiros que fugiram com a grana, representantes que inauguraram antes da hora de maneira mambembe e até várias acusações de corrupção.



6) Pedidos de casamento na ponte Rio-Niterói.



7) Verão da Lata: latas e latas com maconha apareceram boiando na orla do Rio de Janeiro em final de 1987 e começo de 1988. Tim Maia até contratou lanchas para buscar as malvadas.



8) Vindo de Portugal, um homem se auto intitula “beijoqueiro” e sai tascando bitocas em anônimos e famosos, como Frank Sinatra, Papa João Paulo II e o baixinho Romário.



9) Religioso incomodado com casa noturna na Glória aceita o convite do dono do estabelecimento e se torna freguês assíduo.



10) Estátua do Imperador Dom Pedro I está na praça Tiradentes. Tiradentes foi morto por ir contra os portugueses.



11) Mesmo todo chumbado pela debilidade na saúde, Noel Rosa era um sucesso com as donzelas. Talento.



12) Trabalhando como locutor, Ary Barroso, o flamenguista mais doente da história, foi proibido de entrar em São Januário. Não teve por onde: narrou jogos do telhado do vizinho.



13) O time do Fluminense quase foi para o andar de cima por causa da Gripe Espanhola. Vários jogadores ficaram mal. Mesmo assim foi campeão carioca.



14) Só um time carioca pra sambar tanto na provocação: Vasco estampa logo do SBT na final de campeonato. TV Globo teve que engolir.



15) Neto de bilionário italiano, famoso em São Paulo, rouba diamante de madame no Rio de Janeiro e é preso em Nova York. “Down no high society”, diria Rita Lee.



16) O time do Madureira foi preso na China quando os militares tomaram o poder em 1964.



17) O Rio de Janeiro já foi sequestrado por franceses, o Governador fugiu e o povo teve que pagar o resgate.



18) Um macaco recebeu 400 mil votos para prefeito.



19) Uma mulher escravizada não deu mole para bacana amigo de Dom Pedro I. Ele tentou tirar onda, agredir e acabou levando a pior.



20) Biscoito Globo, Mate Limão com chorinho e nada de cobrar cadeira com preço de gringo.



21) Prostíbulo em Laranjeiras era ponto de encontro de opositores ao regime militar.



22) Geral no Maracanã, velhinho fazendo embaixadinhas e Suderj Informa. Não preciso escrever mais nada.



23) Walt Disney veio ao Rio de Janeiro e só faltou casar. Einstein veio, ficou no Hotel Glória e pingava de calor. Medo do físico morrer desidratado.



24) Profeta escreve frases de gentileza, é tratado com símbolo pacifista e apoia presidente marcado pela corrupção.



25) Presidente do Brasil quase foi baleado no Copacabana Palace por amante. Internado, a desculpa foi apendicite.







*



Assuntos infinitos



Poderia ficar até amanhã escrevendo.



O que você acha que esqueci de indicar?





*



Mais que 455 anos



O livro “O Rio antes do Rio”, do Rafael Freitas da Silva, que serviu de inspiração para o enredo da Portela (foi injustiçada!), mostra que havia inúmeras tribos e como elas viviam.



Elas deveriam ser mais estudadas.



Fica a sugestão de bibliografia.