Ets em Casimiro de Abreu: a cidade parou para receber os alienígenas

Estava tudo certo: os jupiterianos iriam descer no Brasil em 8 de março de 1980.



Saiu no Jornal Nacional. Virou comoção mundial.



Milhares de pessoas foram para o lugar marcado.



A imprensa estrangeira veio pra cobrir o feito. A Nasa mandou representante.



No dia 8 de março de 1980, a cidade de Casimiro de Abreu estava abarrotada de gente. Todos estavam lá para a recepção de gala aos extraterrestres.



O prefeito chegou a comprar uma enciclopédia Barsa, super cara, para presentear os amigos inter galácticos. Uma lei seca foi instaurada. Não podia ter bafo de cachaça. Mesas com frutas foram postas para os visitantes ilustres.



A coordenação daquele contato imediato deu até um tipo de dez mandamentos do que poderia e do que não poderia acontecer. Uma dessas obrigações passava pelo controle das emoções.



Isso era quase impossível. Os jupterianos viriam acompanhados de 4 humanos que foram abduzidos. Quem eram esses sortudos?, muitos perguntavam.



Diversas informações ao mesmo tempo. E todas as respostas seriam dadas às 5:40 da manhã no centro de pouso da Fazenda Nossa Senhora da Conceição, alguns quilômetros de distância do centro da cidade.



O bacana de ver era a turma se preparando e se divertindo. Tinha dança, música e, apesar da lei seca, umas bebidinhas. Os ETs não voltariam mais pra Júpiter. Fato.



Bateu 5:40 e nada. 5:45 e nada. 5:50 e nada. Bateu 6:00 e nem uma luz pra dar uma animada. Cadê os jupterianos, caramba?



Eis que chega a notícia que eles não viriam. Estava muito cheio. Estavam tímidos.

Uma turma queria linchar o principal organizador do evento. Edílcio Barbosa, o mensageiro de Júpiter, como era conhecido, teve que sair escoltado.



Esse camarada foi quem levantou toda essa história, acreditando e vendendo a ideia que os extraterrestres precisavam nos passar algo de muito importante. Revelador.



Era o ET Bilu da década de 1980.



Poucos meses depois do encontro não ter rolado, Edílcio Barbosa morreu.



E aí, você conhece alguém que estava nesse maravilhoso quase encontro de terceiro grau?

17 anos após esse fato, extraterrestres mexeriam com as emoções novamente do Brasil. O local escolhido foi Varginha, interior de Minas Gerais.

Mas essa é outra história.

*

Documentário

Há um bom filme sobre esse dia. "Efeito Casimiro", da diretora talentosa Clarice Saliby.

Clarice, aliás, está para lançar um documentário sobre a vida de Cid Moreira.