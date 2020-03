Canal Saúde mostra ao que veio

Abordar temas de saúde pública não é fácil.O mais comum é esbarrar nas polêmicas ou até mesmo investir em enfadonhas entrevistas que, ao menos, propiciam um bom sono.O Canal Saúde, ligado à Fiocruz, rompe com essa equação e mostra que é possível falar sobre temas espinhosos da saúde com graça, dinamismo e bom conteúdo.Em tempos de coronavírus, em tempos de fake news, fica ainda mais evidente a importância do trabalho dessa turma. A importância de termos um canal de comunicação valorizando a ciência e contribuindo para a cidadania.“O Canal Saúde cumpre uma importante missão que é a de democratizar o debate sobre saúde pública. As principais questões, as principais discussões estão lá”, defende Márcia Corrêa e Castro, coordenadora geral do Canal Saúde.No último 12 de dezembro, o Canal Saúde completou 25 anos. Disponível em múltiplas plataformas (confira aqui ), em 2020 apresentará novidades.“Estamos trabalhando para fazer uma programação com mais serviço. Também estamos nos esforçando para tornar a linguagem mais leve e, com isso, alcançar cada vez mais pessoas. Por fim estamos investindo em novas janelas e linguagens. Em 2020 vamos lançar nossa primeira série de podcasts, e também um programa produzido especificamente para a Internet”, antecipa Márcia Corrêa e Castro.O programa pensado para o ambiente digital falará sobre doenças reemergentes, como as super atuais febre amarela e sarampo. Vão durar entre 5 e 8 minutos, com uma edição para lá de dinâmica.Quer mais novidades?“Está em produção cinco documentários sobre pessoas importantes da ciência. Falaremos sobre Vital Brasil, Carlos Chagas, Lélia Gonzáles, Milton Santos e Nise da Silveira”, revela Débora Garcia, responsável pela direção artística do Canal.Programas tradicionais vão ser mantidos na grade. “Em Pauta”, “Sala de convidados” e “Bate-papo na saúde” são três bons exemplos de fidelidade da audiência.A coluna torce muito pelo Canal Saúde, que tem sede em um dos lugares mais emblemáticos do Rio de Janeiro: a Fundação Oswaldo Cruz, na Avenida Brasil.Em maio de 2020 a Fundação Oswaldo Cruz completa 120 anos.Pensou em pesquisa envolvendo o campo da saúde, pensou em Fiocruz.Sem o trabalho bravo de pesquisadores, não teríamos ou seria mais complicado enfrentar o tifo, a febre amarela, a dengue, a Zika e tantas outras doenças tropicais.Mesmo enfrentando tantos desafios, em especial políticos, a Fiocruz vai em frente. Orgulho!O Sistema Único de Saúde é um grande projeto.Há pílulas gravadas por funcionários de unidades do SUS espalhados pelo Brasil mostrando seus desafios e seus orgulhos.O Canal Saúde transmite os registros feitos com celular no decorrer da programação.A atual presidenta da Fiocruz é Nísia Trindade Lima, doutora em sociologia.A coordenadora de produção do Canal Saúde é a craque Luciana Souza, ex-Futura.