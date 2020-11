Coisas do Rio

Chiquinha Gonzaga enfrentou a sociedade para ser o que queria

No dia do aniversário da maestrina, coluna lembra a vida da mulher que casou obrigada, deu um chute no rapaz para seguir o sonho, enfrentou a família por causa da música, juntou dinheiro para pagar a alforria do Zé da Flauta, foi presa por protestar contra o presidente e é considerada uma das mais importantes figuras da história do Brasil

Publicado há 2 semanas