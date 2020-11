Gravação de "Tangerine", filme de 2015 Reprodução Internet

Por Thiago Gomide

“Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”. A frase que sintetizou o movimento do Cinema Novo pode ser tranquilamente adaptada para “um celular na mão e uma ideia na cabeça”.



Em comum, a criatividade, olhar e, claro, o cinema.



As formas de transmissão também ganharam novos capítulos, o que deixa ainda mais instigante o cenário. Aquele modelo dos anos 60 ou até mesmo dos anos 2000, onde o espectador estava refém de poucos canais, mudou. O YouTube é um dos que não me deixa mentir.



Em 2011 nasce o primeiro filme internacional produzido totalmente com celular: “Olive” abriria portas para um universo de possibilidades – e narizes torcidos, evidente. Em 2015 é a vez de um divisor de águas chegar ao mercado: “Tangerine” abocanhou prêmios e ganhou a crítica.



NetFlix já tem em seu extenso e criterioso catálogo filme gravado só com celular. Estou falando de “High Flying Bird”.



O celular, perceba, é a metonímia de uma cadeia produtiva que se reinventa em alta velocidade. Ele não é o fim e nem o começo. É apenas um elemento de discussão, uma parte pelo todo.



Ter baixo orçamento não significa ter baixa qualidade, portanto. O setor, extremamente profissional no Brasil, não vai aceitar. O público, extremamente criterioso e com muitas opções, vai dar o tal “deslike”.



Se antes até o debate sobre audiovisual ficava restrito, hoje o papo mudou. É assunto de sala de aula. Disciplinas tradicionais usam os conhecimentos “makers” das novas gerações para pôr em prática metodologias modernas. Os resultados são incríveis. Muitos estudantes produzem e convivem com o cinema na palma da mão.



E não estou reduzindo aos abonados, acredite.



Essa realidade proporciona um fenômeno: a plateia está sendo formada por quem pode ou está dentro da cena. Melhor sessão, impossível.



Saindo desse pensamento, faço algumas perguntas:

Você já se imaginou produzindo um filme? Por que não? Como filmar com pouca grana? Qual é o peso das parcerias? Como alcançar seu público? Como se reinventar na carreira? Quem pode dar dicas valiosas sobre esse setor?



Várias provocações desse tipo estarão na série RioLiveFilme, uma parceria da RioFilme, braço de fomento à produção audiovisual da Prefeitura do Rio de Janeiro, com a MultiRio, empresa pública de midiaeducação do município.



Profissionais do mercado serão entrevistados por esse colunista.



O primeiro episódio foi com o diretor Luciano Vidigal, cria da favela que ele homenageia no nome artístico. Vidigal é um dos diretores de “5x Favela, agora por nós mesmos”, que faz uma releitura do clássico de 1962.







Você é um cineasta e não sabe. Você é um médico e não sabe. Um advogado. Um grande escritor. Por que não? O começo para qualquer caminho é não ter medo de se olhar como. O trajeto precisa de estudo. As dicas dessa série vão ser bem úteis.

Quando vai rolar?

Sempre vai ao ar domingo, na MultiRio, canal 526 da NET, às 22:30h. Segunda-feira é o dia que os episódios chegam às redes sociais da RioFilme.