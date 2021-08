Dia de lazer com muito sol na quinta da Boa Vista. - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 13/08/2021 09:00

Com a família real no Rio de Janeiro, a turma ia ao Paço Imperial, na atual Praça XV, para beijar a mão do príncipe regente Dom João VI. Era o melhor jeito de pedir favores e de fazer doações.

Nesse grupo de bajuladores estava o traficante de pessoas escravizadas Elias Antônio Lopes, um dos mais famosos puxadores de saco da história.

A Quinta da Boa Vista, onde estava o Museu Nacional, era dele. Entendendo as necessidades do príncipe regente, ele resolveu doá-la.



Há vertentes históricas que vão defender que Elias deu a propriedade porque sabia que corria o risco de perdê-la. Nesse caso, melhor dar e, de quebra, construir uma grande diplomacia.



Em troca, Elias ganhou muita coisa: foi comendador da Ordem Militar de Cristo, recebeu importantes concessões de serviços, outras condecorações...

Ele enriqueceu ainda mais.

