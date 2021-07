No jogo Flu x Goiás, faltou luz no Maracanã e torcida fez bonita festa - Luciano Belford/Agência O Dia

Dia 21 de julho é sagrado para os tricolores. Em 1902 começava a trajetória de um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos da história do futebol brasileiro.

Recentemente fui desafiado, inclusive por amigos flamenguistas, a dar um TOP 5 de fatos que me vinham à mente quando pensava no meu time de coração. Acabei estendendo para o estádio que tantas vezes fui ver partidas eletrizantes com meu querido pai.

Reproduzo aqui:

1. Maradona fez gol de mão no Fluminense antes daquele super famoso

Em 1984, o amistoso entre Fluminense e Barcelona foi marcado pelo lance que daria ainda mais fama ao Maradona na Copa do Mundo de 1986. O craque era camisa 10 e capitão do espanhol Barcelona. Isso rolou no jogo de despedida dele, rumo ao Napoli, em um torneio amistoso nos Estados Unidos.

2. Laranjeiras já foi a casa da Seleção Brasileira



A caminhada de sucesso da seleção brasileira começou no campo do Fluminense. E era bem diferente do que conhecemos hoje. No dia 21 de julho de 1914, uma seleção brasileira formada pelos melhores jogadores do Rio de Janeiro e São Paulo enfrentava o ExeterCity F.C, que hoje está na quarta divisão da Inglaterra.



O Brasil estava longe de ser considerado favorito. Cerca de 5 mil torcedores presenciaram esse momento histórico. E não estavam animados não: a expectativa era de derrota.



O que rolou surpreendeu os críticos: 2 a 0 pro Brasil. Oswaldo Gomes fez o primeiro gol da seleção brasileira.



Fiz um vídeo contando esses detalhes:

3. Flamengo é filho do Fluminense e Laranjeiras já foi caldeirão flamenguista

Alberto Borgerth, de manhã, era remador do Flamengo e, à tarde, era jogador de futebol do Fluminense.

Mas em 1911, Borgerth, que era capitão do time do Fluminense, brigou com a diretoria tricolor e liderou um movimento impressionante de debandada. Vários jogadores acompanharam o líder para organizar o futebol do Flamengo.



Por isso, costuma-se dizer que o Flamengo é filho do Fluminense.



4. Fizemos o impossível para sediarmos o campeonato Sul-Americano

Em 1917, no meio da Primeira Guerra Mundial, o Brasil foi escolhido pra sediar o campeonato Sul-Americano.

O Fluminense fez o inacreditável: resolveu pagar a construção de um estádio para ser o palco dos jogos. A família Guinle, do tricolor Eduardo Guinle, ajudou financeiramente. Qual era o estádio que deveria estar pronto em 1918?



A obra das Laranjeiras demorou. Falta de dinheiro foi um motivo, apesar dos Guinle. Mas também teve principalmente a gripe espanhola, que só no Rio de Janeiro matou mais de 35 mil pessoas durante o período de maior crise.



Como era de se esperar, o torneio foi adiado para 1919. No dia 11 de maio, a seleção Brasileira goleou o Chile por 6 a 0. O Brasil ganhou aquele campeonato.



5. Jogadores do Fluminense morreram por causa do negacionismo

O ano de 1918 prometia ser inesquecível para um clube que, passava ano, entrava ano, se firmava como um dos mais importantes da história do Brasil.



O Fluminense tinha até contratado o inglês Archibald French, que chegou com status de estrela.



Na época, Cariocão era coisa séria. Disputa levada a ferro e fogo. Título comemorado com ruas fechadas.



O Fluminense fez uma campanha impecável. Juntou pontos suficientes para sagrar-se campeão com antecedência.



Chegando ao fim do torneio, a maioria dos jogadores pegou Gripe Espanhola.

A contaminação era por espirro, da mesma forma que o coronavírus. Ou seja, fácil, fácil de acontecer.



Depois de perceber que alguns jogadores estavam infectados, o Fluminense determinou que o time não treinaria. Mas já era tarde demais.



French, após 12 jogos e 6 gols, não resistiu, acabou falecendo.



O Fluminense nem conseguiu entrar em campo na última partida. Não tinha gente apta. Perdeu por WO pro Carioca.



Não há registros de jogos cancelados, apesar dos riscos inerentes.



Para quem tiver mais curiosidade, fiz um vídeo sobre esse fato: