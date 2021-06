Museu da Rádio Nacional: em breve será aberto ao público - Thiago Gomide

Museu da Rádio Nacional: em breve será aberto ao público

Por Thiago Gomide

Publicado 29/06/2021 09:00

Na Rua da Relação, número 18, há uma verdadeira cápsula do tempo que promete levar o visitante aos anos de 1950. Estou me referindo ao prédio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e ao Museu da Rádio Nacional, uma das emissoras mais importantes da nossa história.

Influente desde sua criação, em 1936, a Rádio Nacional contribuiu para que o Brasil se conhecesse. Foram radionovelas, programas de auditório, entrevistas impactantes e coberturas jornalísticas que marcaram ( e ainda marcam) sua trajetória. Pelas ondas dela, descobrimos talentos artísticos, soubemos de catástrofes, como o suicídio do então presidente Getúlio Vargas, brindamos novas eras, como no anúncio do término da Segunda Guerra Mundial.

Ainda no edifício A Noite , no coração da Praça Mauá, conheci os estúdios daquela que ilustrou o imaginário popular. Já estavam em franca decomposição, adianto. Não era para menos: a sede mudara para a Rua da Relação, também no centro do Rio de Janeiro. De qualquer maneira, o espectador conseguia respirar um pouco do que foi, por exemplo, uma gravação de radionovelas, sucessos absolutos nos anos de 1940 a 1960.

Com o leilão do icônico A Noite, imaginei que tudo iria para o espaço. Infelizmente natural em um país que pouco se importa com a preservação de sua memória. Um bom livro, que indico aqui a leitura, sobraria como resquício de um período que não volta mais. Paciência, bufei.

Há cinco dias, fui à uma reunião no tal prédio da EBC, empresa responsável pela Rádio Nacional. Depois da conversa, o Gerente da Rádio da EBC no Rio de Janeiro, Thiago Regotto, me convidou para conhecer a estrutura. Quase tive um troço quando vi o Museu. Primeiro porque achei que tinha sido derrubado. Segundo porque foi totalmente inesperado. Terceiro porque foi feito uma recomposição incrível de como era, com direito a tudo pintadinho.

"Foi um trabalho de mais de 3 meses, entre desmontagem, transporte, restauração e construção. O trabalho foi feito em parceira com a equipe de cenografia e a de manutenção predial da EBC", explica Regotto, que coordenou a turma em meio a pandemia.

Fiz um vídeo que conta um pouco sobre esse espaço e demonstra minha satisfação:

Ainda tem o telefone que Getúlio Vargas usava para entrar em contato com a Rádio, a mesa do presidente, uma réplica do famoso auditório, microfones da época, espaço para selfie. Uma festa.

"O espaço deve ser aberto ao público até o final deste ano, com visitas guiadas pelo espaço. Não temos data ainda. Depende da melhora da pandemia", diz Regotto.

É esperado que novas tramas sejam montadas.

Os ouvintes agradecem. A História também.



*

Quer saber mais sobre a Rádio Nacional?

O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, com a talentosa Vera Barroso, comemorou os 80 anos da emissora contando a história e as muitas curiosidades.

O site da Nacional é esse

*

Festival de Esquetes Funarj-Roquette-Pinto

O sucesso de inscrições para o primeiro Festival de Esquetes, organizado pela Funarj em parceria com a rádio Roquette-Pinto, mostrou que há muita gente produzindo textos teatrais em formato de áudio.

São quase 300 projetos disputando 20 vagas. A recompensa é de 2.000,00 por escolhido. Os vencedores irão ter seus trabalhos expostos na emissora pública.