Cristo Redentor receberá no dia 5 de julho, cores da bandeira de Itaguaí para festejar os 203 anos da cidade.

Publicado 03/08/2021 16:03

Aproveitando a chegada da comemoração dos 90 anos do Cristo Redentor, resolvi contar em texto e vídeo como surgiu a estátua do Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno.



Construída parcialmente na França, a estátua era o sonho de muita gente e de muitos anos. A ideia original foi do padre Pedro Maria Bos, que defendia desde o Império que o Rio de Janeiro precisava de uma bênção especial.



Para a inauguração acontecer, o cardeal Sebastião Leme conseguiu com que pobres e, especialmente, ricos abrissem a carteira para colaborar financeiramente na construção. Escoteiros, como o jovenzinho João Havelange, futuro presidente da FIFA, bateram de porta em porta atrás de grana.



Não foi de primeira que a estátua previa o Cristo, que tem 38 metros de altura, com os braços abertos, da maneira que ficou eternizada. Antes cogitava-se o Salvador segurando uma cruz em uma mão e em outra empunhando o globo terrestre. Além de difícil observação a distância, ficava muito melhor aquele gesto que sugeria um abraço e religiosamente parece uma cruz.



Foram cinco anos para o monumento ficar pronto, com etapas na França, como disse, e no Brasil.



Por quê o Cristo tem dois corações? Quais partes da estátua foram destruídas por causa dos raios? É verdade que o Corcovado não foi a primeira opção para instalarem o Cristo? Onde seria?Aperte o play para saber tudinho.



