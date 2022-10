Cesário Melantonio Neto - Divulgação

Cesário Melantonio NetoDivulgação

Publicado 07/10/2022 06:00

O destino fez com que o Brasil enfrente as eleições com Biden na Casa Branca. Caso Trump ainda fosse o presidente, teríamos certamente tentativa de influenciar as eleições brasileiras de maneira ilegal e criminosa. As consequências criminosas da atuação política de Trump e de seus seguidores agora começam a ser alvo de mandados de busca e de processos.

O FBI executou um mandado de busca no “palácio de inverno” de 58 quartos do ex-presidente em Mar-a-Lago. Nesse palácio, encontraram mais de 20 caixas de documentos, e 11 contendo arquivos classificados como “ultra secretos”, que deveriam ter sido entregues ao Arquivo Nacional.



As evidências sugerem que Trump pode ter violado não apenas a Lei de Registros Presidenciais, mas também a lei de Espionagem.

Que tal personagem esteja associado ao atual ocupante do Planalto é uma vergonha para o Brasil e desmoraliza a nossa política externa. A resposta do Partido Republicano continua sendo a mais estranha pois esse partido vem cada vez ais ridicularizando o Estado de Direito a exemplo do que se passa em Brasília no Palácio do Planalto.



Os republicanos aparentemente não reconhecem nenhum problema com segredos de Estado sendo comprometidos. Essa peculiar visão dos conservadores sobre o Estado de Direito também impregna a extrema direita brasileira. Essa visão refrata questões de direito através das lentes da economia, o que resulta no despojamento de todo conteúdo ético e moral.



O direito é reduzido a um meio para fins econômicos e instrumentalizado para esse fim, ao invés de representar um compromisso ético e moral por parte da sociedade. Daí o aumento da fome, da miséria, das desigualdades sociais dos países que encarnam essa visão como o Brasil de hoje e os Estados Unidos de ontem.



Os norte-americanos reagiram contra essa visão substituindo o ocupante da Casa Branca. Agora é a vez do Brasil seguir o mesmo caminho. À medida que essa escola de pensamento ganhou influência nos círculos políticos e jurídicos, o direito perdeu sua importância moral e tornou-se uma espécie de mecanismo de preços.



De fato, enquanto a teoria jurídica tradicionalmente invocava profundas raízes morais – até mesmo divinas – para si mesma, a posição de certos grupos econômicos esvaziava esse núcleo normativo da sociedade. Portanto, como a conformidade legal tornou-se, nessa visão, uma questão de custos e benefícios monetários, em vez de certo e errado, a lei foi transformada em um empreendimento totalmente imoral.



O Partido Republicano não está simplesmente sob o feitiço do atual mestre de cerimônia, Donald Trump. Mas ao contrário, está buscando uma tentativa premeditada de minar o Estado de Direito e suplantar o estado democrático como o Trump tropical.

Cesário Melantonio Neto