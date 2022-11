Cesário Melantonio Neto - Divulgação

Cesário Melantonio Neto

Publicado 11/11/2022 06:00

Nesses últimos quatro anos de trevas no Brasil, finalmente vemos uma luz no final do túnel com a vitória da oposição. Essa luta da civilização contra a barbárie já vinha se prolongando por tempo demasiadamente longo.



A derrota dos bolsonaristas, discípulos dos trumpistas, assinala ponto importante no processo de afirmação da Democracia contra os extremistas da direita. Por essa razão, a comunidade internacional seguiu com grande interesse as eleições brasileiras.



Pessoas como Zambelli, Queiroz, Jefferson, Alan dos Santos e tantos outros extremistas da direita, não sabem conviver com os princípios democráticos pois são adeptos da violência física e moral. Ética é uma palavra que esse tipo de pessoa desconhece e passa longe de preferência.



A esperança, ao final, venceu o ódio e a mentira. Esse cadinho de conservadorismo, patriarcado, autoritarismo foi batido e o Brasil, como Fênix, pode renascer das cinzas. O povo deve voltar a ser o centro das atenções e evitarmos a retomada da pilhagem do desgoverno.



A extrema direita não se importa com a verdade e vive no reino da mentira e da fake news com a qual alimenta os seus adeptos. Evitamos um país dominado por violência, fanatismo falsamente religioso, exclusão de direitos civis, silêncio cultural, político e pessoal. A derrota de Bolsonaro é um reencontro, talvez o último, com a esperança de um Brasil enfim digno.



Chegar a este dia, 30 de outubro, foi um êxito com a vitória da oposição, mas não honra o Brasil. O que os brasileiros aceitaram viver durante quatro anos foi humilhante. E o fizeram com plena consciência do que se passava em suas vidas e em seu país.



Nada do que o passado legou de positivo foi isento de algum tipo de dano por Bolsonaro e seus cúmplices. Nada do legado negativo deixou de ser incentivado: racismo, extermínio indígena, devastação da Amazônia, assalto à riqueza natural, milícias criminosas, maiores pobreza e miséria, fome, corrupção e tantos outros males agravados.



Bolsonaro queria o golpe. Além da pandemia, ampliada pela conduta perversa do desgoverno, o próprio Estado Democrático de Direito foi ameaçado durante quatro anos. Se a eleição foi realizada, é porque Bolsonaro e os seus militares temeram os riscos para o golpe, vindos do exterior.



Foram quatro anos vergonhosos, anos que não se esquecem com facilidade. Mas, agora poderemos finalmente fazer do Brasil um país de verdade.

Cesário Melantonio Neto é embaixador