Cadeg celebra 58 anos com mês de promoções

Rio - O Mercado Municipal do Rio de Janeiro, mais conhecido como Cadeg, completa 58 anos na próxima quinta-feira (9). E para celebrar a data resolveu presentear os clientes com um mês de promoções oferecidas por lojistas de diversos segmentos.



Desde os tradicionais bolinhos de bacalhau – marca registrada do mercado que teve seu berço entre imigrantes portugueses -, passando pelas bebidas, doces, frutas e alimentos, até acessórios, objetos para casa, estética e descartáveis, tudo vai estar com o preço mais baixo.

Ainda segundo a administração do centro comercial, os restaurantes também participam com pratos especiais para a data e custo acessível.

É festa!



Na quinta-feira (9), a banda da Guarda Municipal celebra a criação do centro comercial com uma apresentação. Além disso, quem estiver presente poderá experimentar o bolo gigante, previsto para ser cortado às 11h. As promoções, que começam neste dia, serão válidas até 9 de fevereiro.



“A história do Cadeg começa lá atrás, no antigo mercado da Praça XV, de onde vieram os primeiros comerciantes daqui, e atravessa o século XXI alinhado com as melhores práticas para o meio ambiente”, comentou o presidente do Cadeg, Marcelo Penna, que informou que o mercado possui o maior telhado de energia solar do Estado, investimento que faz parte do projeto Cadeg Sustentável.

CONFIRA AS PROMOÇÕES:

RESTAURANTES



• Costelão (Rua 4, loja 8) - Costelão Raiz: 1 Kg do mais nobre corte de Alcatra e bife de Ancho acompanhado de arroz, batata e farofa de ovos. De 219,90 por R$189,90 (para três pessoas)



• Concheta (Galeria 5, loja 7) - Petit de filé de frango com salada grega, arroz branco, feijão vermelho - R$17,50



• Gruta São Sebastião (Rua 16, loja 3) - Lombo de pirarucu assado com palmito e molho belle meuniere (alcaparras, champignon e camarão), acompanhado de purê de banana da terra e arroz de alho poró. Cortesia uma garrafa de vinho branco - R$149,00 (para duas pessoas).



• Rei do Bacalhau (Rua 14, loja 6) - Bacalhau à Gomes de Sá, arroz de brócolis – De 149,00 por R$99,00 (para três pessoas)



• Barsa (Rua 4, loja 3) - Moqueca Amazônica de Pirarucu Selvagem dos índios Paumari, puxada com cubinhos de haddock com arroz de brócolis e farinha amarela D'água do amazonas com castanhas e frutas secas. Porção inteira para três pessoas – De R$ 185, 90 por R$129,90



• Adega Cesari (Avenida Central ,71) - Filé Mignon Moda Adega - Filé Mignon ao alho torrado acompanhado de arroz à grega, farofa de ovos, vinagrete e batata portuguesa. R$99,00 (para duas pessoas)



• Brasas Show (Avenida Central, loja 32) -Bacalhau gratinado - de R$ 109,90 por R$ 89,90 (para duas pessoas)



• Empório Gourmet Steakhouse (Avenida Central, loja 34) -Bacalhau Zé do Pipo - de R$ 149,90 por R$ 119,90 (para duas pessoas)



• Cuccina (Avenida Central, Loja 15) - Moqueca de dourado com camarão - de R$ 129,90 por R$ 109,90 (para duas pessoas)



• Espetáculo (Rua 15, Loja 1) - Sintonia Marítima - Frutos do Mar Grelhados (Polvo, Lula, camarões, filé de dourado, mexilhões), acompanhado de arroz de alho poró e açafrão. R$130,00 (para duas pessoas)



PETISCOS



• Garota do Cadeg (Rua 9, Loja 6) - Sanduíche de carne assada - R$10



• Corujão (Avenida Central, Loja 68) - Bolinho de Bacalhau - R$4,00



DOCES



• Mei Mineiro (Rua 11, loja 2) - Doce de leite do DOM - R$19,90



• Beijo e Beijo (Rua 9, loja 2) - Barca de açaí - 500 ml - R$19,90



• Doceria Artística (Sobreloja, loja 23) -Torta Banoffe (Aro de 20 cm) - R$ 76,00 (Desconto de 15%)



• Di Marchi (Avenida Central, loja 12) - Vero Sorbetto - R$7,50



CAFÉ



• Café Dellas (Avenida Central, loja 5) - Capuccino Gelado com sorvete, calda de chocolate e chantilly. Copo C/300ml - R$10,00



BEBIDAS



• Cerealista Lela (Avenida Central, loja 1) - Vinho Ponte da Barca - Tinto ou Branco - R$29,00



• Empório Quintana (Avenida Central, loja 14) - Chopp Paulaner - R$ 15,90



• Beco do Vinho (Galeria 2, loja 7) - vinho Mioranza - Vinho Frisante Rosé Suave - Nacional - Serra Gaúcha - R$14,99



• Olivier Bebidas (Avenida Central, loja 28) - Linha de espumantes Aurora - R$25,90 (cartões) / R$22,00 (Dinheiro)



• Central dos Vinhos (Avenida Central, loja 63) - Vinho Rose Frisante Suave Moscatel - Rosé ou Blanc - R$19,90



• Cantinho das Concertinas (Rua 16 , loja 9) - Vinho Branco Verde - Gatão - R$25,00



• Coco Manhães (Rua 4, loja 20) - Coco Gelado, 1 por R$4,00 - 3 por R$10,00



• Adrimar (Praça Geral, loja 5) - Espumante Português JS Imperial (Tipo ProSeco) - R$22,90 - Bruto e Meio Seco



• Empório Gourmet Show (Avenida Central, loja 36) – Espumante Garibaldi Primícias brut ou meio doce 650 ml – R$ 19,90



AZEITE



• Orla (Avenida Central, Lolja 42) - Azeite Royal Extra Virgem - 500ml - R$12,90



FRUTAS E ALIMENTOS



• Império da Pinha (Avenida Central, loja 40) - Laranja Pera - R$2,00 KG



• Central 33 (Avenida Central, loja 33) – Barquetes- R$11,80



• Brasil Tropical (Rua 9, loja 5) - Salmão Defumado congelado em fatias (DAMM) - 500gr - De: R$92,20 (unidade) / Por: R$74,00 (unidade)



• Melhor Compra do CADEG (Avenida Central, Loja 22)- Banana Prata - de 3,95 por 2,95 o KG



• Ralimar (Avenida central, loja 9) - Polpa de Maracujá Sempre Viva - 1 Kg - R$13,00



BELEZA E ESTÉTICA



• Instituto Pró Esthétique (Galeria Nobre, loja 18) - 30% de desconto na massagem relaxante / Botox em 10X R$99,90 sem juros ou 10% Off à vista



• Amazon Origin (Galeria 3, loja 12) - Ômegas - Oléo de Avestruz em cápsulas - R$60



PARA CASA



• Casa Rosearte (Rua 14, loja 5) - Porta Retratos - Linha de Porta Retratos - R$9,00 - 30% de descontos nas demais peça.



• Ki-Saco (Avenida Central, loja 25) - Panela de Pressão. Marca Arary, 3 litros, 4,5 litros, 7 litros, 10 litros -Modelos com 30% de desconto



• Acqua Leve (Galeria Central , loja 11) - Linha Soft - Purificador de Água Gelada - 10X R$91,00



• Quiosque CADEG (sobreloja) - Cesta de Fibra Sintética - Torre -R$55,00



FLORICULTURA



• Albano (Praça Geral, loja 2)- Cover metalizado Glamour pote 12x44 cm - R$5,50



CALÇADOS E ACESSÓRIOS



• Alastra (Galeria Nobre, loja 07 e 08) - Avental jeans com alças de couro - R$39,00



• Sapataria (Galeria 1, loja 1) - Havaianas Top – De R$ 21,50 por R$16,50



DESCARTÁVEIS



• Vegas embalagens (Rua 1, loja 13) - Sacolas Cinzas, 100% Reciclada e Reciclável, Pacote de 5 kg - R$38,00



• WorldPlastic (Avenida Central, loja 2)- Caixa de copos - com 25 pacotes com 100 unidades - R$49,90



SEGURANÇA



• AlarmeForte (Sala 440)- Kit de câmeras ( a partir R$1.800 + Sistema de alarme grátis) / Kit composto por câmera e DVR com HD, valor instalado , garantia de 1 ano



DIVERSOS



• Loterias Caixa (Galeria 1, loja2) – Jogos Oficiais CEF – A partir de R$ 2





Serviço



Aniversário do Cadeg – 58 anos. Rua Capitão Félix, 110 - Benfica. Quando? De 9 de janeiro a 9 de fevereiro | Apresentação da Banda da Guarda Municipal e Bolo: quinta-feira, 9 de janeiro, às 11h.