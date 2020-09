A atriz Eva Longoria, famosa por protagonizar a série Desperate Housewives, será anfitriã de uma aula online de culinária no Airbnb. Em homenagem ao Mês da Herança Hispânica nos Estados Unidos, a plataforma está oferecendo um festival de Experiências Online para reconhecer e celebrar o impacto positivo das comunidades hispânicas e latino-americanas na sociedade.

De 15 de setembro a 15 de outubro, o Airbnb promove uma série de experiências com temática latina, entre elas, Eva Longoria ministrando aulas de culinária TexMex transmitidas ao vivo. A atriz vai preparar suas receitas preferidas. Os recursos levantados com essas aulas irão beneficiar a Fundação Eva Longoria, que ajuda mulheres latinas e suas famílias por meio da educação e empreendedorismo."Não há melhor momento para nos reunirmos e celebrarmos as tradições, a diversidade e a riqueza de nossa herança latina. Há uma conexão profundamente enraizada entre nossa a cultura e a culinária, e estou muito feliz em convidá-los para minha cozinha e compartilhar algumas das minhas memórias mais queridas enquanto cozinhamos uma das minhas receitas TexMex favoritas, que lembra o meu lar", ressalta Eva.Outras Experiências Online vão abordar a cultura latina, como as relacionadas às Tradições do Dia dos Mortos do México que ensinam a fazer o famoso "papel picado" mexicano e as coloridas caveiras de açúcar, além de aulas de dança ao ritmo da Salsa de Calle , ou de salsa de rua com especialistas locais, e as aventuras da música uruguaia .As reservas para a Experiência de Eva Longoria estarão disponíveis nos dias 22 e 29 de setembro e os preços variam de US$ 6 a US$ 100.