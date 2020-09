Will Smith vira anfitrião do Airbnb para celebrar 30 anos da série ‘Um Maluco no Pedaço’

Los Angeles - A icônica mansão de Bel-Air, em Los Angeles, Estados Unidos, cenário da série "Um Maluco no Pedaço", que completa 30 anos, estará disponível para locação no Airbnb. E o ator americano Will Smith, que era o protagonista, será o anfitrião perfeito para relembrar os anos 1990 por uma noite.

A partir de 29 de setembro, a até dois hóspedes por vez, residentes de Los Angeles, terão a chance de reservar a mansão para reviver a arte grafitada da série, o interior da mansão dos Banks e os sanduíches cheesesteaks Philly, servidos em bandejas de prata. As estadias de uma noite cada estarão disponíveis nos dias 2, 5, 8, 11 e 14 de outubro e irão custar US$ 30 (cerca de R$ 160).

Os hóspedes terão acesso ao quarto e ao banheiro de Will Smith na série, a uma área de estar à beira da piscina e à sala de jantar. As regras da casa seguem as diretrizes locais relacionadas à COVID-19 e a acomodação estará de acordo com o Protocolo Avançado de Higienização do Airbnb. Quem solicitar a reserva deverá comprovar que reside em Los Angeles.