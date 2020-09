O primeiro feriado prolongado desde a reabertura dos principais atrativos da cidade do Rio de Janeiro, fez cariocas e fluminenses prestigiarem o AquaRio, Bondinho Pão de Açúcar, Paineiras Corcovado, roda-gigante Rio Star, Trem do Corcovado, Jardim Botânico, entre outras atrações, através da campanha "Redescubra o Rio", que conta com o apoio da Secretaria Especial do Turismo e Legado Olímpico, da Prefeitura do Rio.

A fim de resguardar as regras de distanciamento social, os atrativos do Rio uniram-se em uma campanha educativa para orientar a população a comprar ingressos antecipadamente, pela internet. A iniciativa tem o objetivo de informar aos visitantes de que é possível programar o dia do passeio com tranquilidade para evitar aglomerações.



Além da capacidade e horários reduzidos, todas as atrações turísticas contam com postos de triagem para aferição de temperatura corporal, higienização de mãos e calçados e a obrigatoriedade do uso de máscaras durante a permanência nos locais.



Ingressos com descontos



Para moradores do estado do Rio de Janeiro, AquaRio, Bondinho Pão de Açúcar, Paineiras Corcovado, roda-gigante Rio Star, Trem do Corcovado e Jardim Botânico, disponibilizam ingressos promocionais, com benefícios que variam de 30% a 50%.



Outros empreendimentos turísticos como Confeitaria Colombo e diversos hotéis também oferecem esse desconto em produtos específicos. O day use, praticado na hotelaria, é um exemplo. A lista completa de todos os participantes da campanha está no site oficial (http://www.redescubraorio.rio), no qual também é possível conferir o regulamento de cada integrante.



A campanha "Redescubra o Rio" é válida para compras de bilhetes realizadas até 15 de setembro. No entanto, os ingressos possuem validade estendida e podem ser utilizados para visitação após essa data.



Para obter o desconto da campanha, o visitante morador de qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro deverá apresentar o comprovante de residência e documento oficial com foto.