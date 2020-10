Vila Galé lança day use no Rio de Janeiro e em São Paulo Divulgação

Por KARILAYN AREIAS

Passar um dia incrível de sol à beira da piscina, saboreando drinques, petiscos e usufruir todas comodidades de um hotel sem estar hospedado, é possível nos hotéis Vila Galé Rio de Janeiro e Vila Galé Paulista. A rede lançou o programa de Day Use para as duas unidades com preços promocionais de lançamento.



Com o valor de R$ 150 por adulto (preço promocional de lançamento), o Day Use dá acesso no Vila Galé Paulista à piscina, sauna, academia, toalha além de 20% de desconto no consumo nos bares e nos restaurantes dos hotéis. Já no Vila Galé Rio de Janeiro deve-se acrescer 10% de taxa de serviço e tem acesso à piscina, toalha, 50% de desconto no estacionamento e 20% de desconto no consumo de alimentação e bebidas. As crianças de 4 até 12 anos acompanhadas de um adulto tem desconto de 50% e menores de 3 anos (inclusivé) têm cortesia no pacote.



“Com as restrições de viagens, nossos hóspedes estão cada vez mais aderindo à opção de visitar e desfrutar de sua própria cidade, o chamado staycation no qual o hóspede busca experiências turísticas no seu próprio local, sem grandes deslocamentos. Portanto, passar um dia num hotel e ter acesso a uma série de comodidades, também faz parte dessa experiência e nosso intuito é de cada vez mais oferecer produtos e serviços para os moradores das cidades onde atuamos”, explica Catarina Pádua, diretora de marketing da rede.



O serviço já está disponível nas unidades Vila Galé Paulista e Rio de Janeiro, todos os dias da semana das 10h às 18h, sempre mediante a disponibilidade do hotel. As reservas devem ser feitas com 48h de antecedência máxima por e-mail ou telefone: