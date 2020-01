Tá calor, tá quente! Nove hospedagens no Rio de Janeiro que oferecem day use com piscina

Que o calor tá de matar, isso não é novidade. Todo verão o carioca reclama das altas temperaturas. Entre garrafinhas d'água e ar-condicionado, no tempo livre também tem aqueles que recorrem às praias e cachoeiras para se refrescar. Mas, e quem não curte praia? Ou quem busca mais conforto? Bom, para essas pessoas uma boa opção é aproveitar o tipo de hospedagem day use — onde o cliente pode aproveitar as dependências do estabelecimento durante um determinado período de tempo sem passar a noite no local.

Pensando nisso, separei uma lista com nove hotéis que incluem o uso da piscina no pacote. Confira:

Até 200

Sheraton Grand Rio



O hotel oferece o Day Pass, que dá ao visitante a opção de desfrutar da área de lazer, que inclui piscina e academia, das 9h às 18h, por R$ 150. Nessa alternativa, há também um desconto de 20% nos restaurantes Casa da Cachaça e Casarão e no Shine SPA.

Endereço: Av Niemeyer 121, Leblon. Tel.: (21) 2529-1103.



Le Relais de Marambaia

O day use Marambaia oferece o acesso ao hotel entre 10h e 18h e incluí piscina com hidromassagem, sauna, deck com vista sobre o mar, acesso ao mar e chuveiro. O hotel possuí restaurante, Spa e pranchas de Stand Up, pagos à parte.

Endereço: Estrada Roberto Burle Marx, 9346 - Barra de Guaratiba. Tel.: (21) 2394-2544.



Midas Rio Suites

O hotel dispõe de três opções de day use, sendo que todas dão direito ao apartamento de apoio, além de curtir a piscina, a sauna e o espaço fitness. Dependendo do pacote, também há direito à vaga no estacionamento, combo de bebidas e cardápio exclusivo. O mais simples, para duas pessoas, sai por R$180.

Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 8505 - Jacarepaguá. Tel.:(21) 3344-2300.



Don Pascual

É restaurante, mas também funciona como pousada. Mas, para quem deseja aproveitar as instalações do lugar (piscina e áreas comuns), isso pode ser feito por R$50 revestidos no bar ou R$196 para quem quiser um quarto, sem passar a noite. Nesse caso, o day use é válido a partir de 12h até 18h.

Endereço: Estrada do Sacarrão, 867 - casa 12 - Vargem Grande. Tel.:(21) 2428-6237.





L’Homme



O day use, que custa R$ 100 para duas pessoas, dá direito à utilização das áreas comuns de seu rooftop. É possível aproveitar momentos nas piscinas, espreguiçadeiras e tendas, além de um welcome drink. O Pikok Rooftop é o único da região que tem a privacidade de uma casa e possui vista panorâmica do Pão de Açúcar ao Morro Dois Irmãos.



Endereço: Rua Saint Roman, 222 – Ipanema. Tel.: (21) 3586-5042.

CDesign Hotel



O day use funciona de 10h às 18h, de segunda à quinta. Inclui a utilização de um apartamento na categoria reservada, acesso a piscina, sauna à vapor, academia e Beach Club. Crianças até 12 anos tem cortesia e quem está acima desta idade paga a partir de R$ 200 (casal).



Endereço: Av. Lúcio Costa, 17360 - Recreio dos Bandeirantes. Tel.: (21) 3613-9700.







Acima de R$200





Laghetto Stilo Barra Rio



Para duas pessoas, esse pacote proporciona acesso livre à piscina, SPA, saunas seca e úmida, academia e rooftop, incluindo um welcome drink de caipirinha. Duas crianças de até 12 anos acompanhadas pelos pais não têm cobrança adicional. Custa R$ 250.

Endereço: Avenida Lúcio Costa, 5.650, altura do posto 7 – Barra da Tijuca. Tel.: (21) 3509 -9000.

Hilton Barra da Tijuca



No day use do Hilton Barra dá direito ao uso do apartamento das 10h às 17h e acesso livre às áreas comuns do hotel como piscina e academia. O hóspede e um acompanhante ainda têm desconto de 20% no Restaurante Abelardo (não inclui bebidas alcoólicas). Crianças até 12 anos acompanhadas pelos pais não terão cobrança adicional (até 2 crianças de 11 anos por reserva). Tarifas a partir de R$ 265 + taxas.

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Centro Metropolitano – Barra da Tijuca. Tel.: (21) 3348-1000





LSH Lifestyle Hotel



O day use funciona de 11h às 18h e inclui acesso às àreas comuns do hotel (piscina, academia e bares) e um apartamento. O preço do day use varia de acordo com a categoria do apartamento, a partir de R$ 695 + taxas (categoria Ocean Room) para duas pessoas.



Endereço: Rua Professor Coutinho Fróis, 10 - Barra da Tijuca. Tel.:(21) 3609-1100.