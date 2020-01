'Museu das Ilusões': Rio ganha espaço com cenários em 3D

Os cariocas ganharam mais uma opção de diversão. Estreou na Urca, na Zona Sul, o Museu das Ilusões, onde os visitantes podem interagir com cerca de 40 painéis desenhados nas paredes.

As ilustrações em 3D, que ocupam 300 m², fazem o visitante sentir a emoção de passear pelo Rio de Janeiro e outros lugares da América Latina. Entre as 'ilusões' disponíveis estão jogar futebol no Maracanã lotado, voar de asa-delta pela cidade, surfar, se divertir com pinguins da Patagônia, desfilar no Sambódromo em pleno Carnaval, circular pelas comunidades cariocas, subir no topo do Pão de Açúcar, tirar foto na Escadaria Selarón e sentar no ombro do Cristo Redentor.

Além disso, diferente de outros museus, nesse é possível tirar fotos a vontade, e ainda sem a proibição do flash, fato que tem tudo para agradar aqueles que adoram postar nas redes sociais.

O Museu das Ilusões já passou por 15 cidades do mundo, entre elas Los Angeles, São Francisco e Miami, nos Estados Unidos.

